Koszmar Arkadiusza Milika! Niebywałe. To już koniec?

Fatum - tak jednym słowem można określić ostatni okres w karierze Milika. Zaczęło się jeszcze w 2024 roku, gdy doświadczony napastnik doznał kontuzji w reprezentacji Polski. Stracił półtora roku gry. Najpierw z powodu kolana, a potem urazów mięśniowych. Wrócił w marcu tego roku i wydawało się, że z każdym kolejnym tygodniem będzie w coraz lepszej formie.

Milik zagrał jedenaście minut przeciwko Sassuolo, a następnie 23 minuty przeciwko Genoi. W kolejnych spotkaniach miał dostawać jeszcze więcej szans w obliczu problemów w ofensywie Juventusu. Media we Włoszech zaznaczały, że jego przyszłość w Turynie jest uzależniona od tego, jak spisze się w końcówce sezonu. Jego kontrakt jest ważny do końca czerwca 2027 roku, ale włodarze "Starej Damy" nie będą mieć skrupułów, żeby sprzedać go za niewielką sumę latem tego roku, jeżeli uznają, że z Polaka nie będzie pożytku.

ZOBACZ TAKŻE: Takimi słowami Lewandowski pożegnał się z Ligą Mistrzów. Kibice apelują do Polaka!

Taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny, bo Milik znowu wypadł z gry, o czym poinformował Romeo Agresti. Dziennikarz z Półwyspu Apenińskiego przekazał o kontuzji mięśnia dwugłowego uda prawej nogi. Za dziesięć dni przejdzie kolejne badania, które odpowiedzą na pytanie, jak długo będzie pauzował. Pierwsze doniesienia mówią nawet o pięciotygodniowej przerwie!

Biorąc pod uwagę, że do końca sezonu zostało już niewiele czasu, Milik może nie zdążyć wrócić do składu Juve i przekonać sztab szkoleniowy oraz działaczy do zostawienia go w kadrze na kolejne rozgrywki. Dotychczas w barwach "Starej Damy" wystąpił 77-krotnie, strzelając 17 goli i notując dwie asysty. Spekuluje się, że 32-latek mógłby przenieść się do innego klubu Serie A. W kręgu zainteresowań wymienia się Bolonię.

