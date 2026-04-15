Poradnik #AdoptujMistrza: Borelioza

Borelioza to bakteryjna choroba zakaźna wywoływana przez bakterie z rodzaju Borrelia. Do zakażenia dochodzi podczas ukłucia zakażonego kleszcza. Po przedostaniu się do organizmu mogą rozprzestrzeniać się wraz z krwią i zajmować różne tkanki, przede wszystkim: stawy, układ nerwowy, nerki. U psów borelioza występuje znacznie częściej niż u kotów. U kotów choroba jest rzadsza, ale również możliwa.

Kluczowy jest czas żerowania kleszcza. Bakterie zwykle potrzebują kilkunastu do kilkudziesięciu godzin, aby przedostać się do organizmu zwierzęcia. Dlatego w praktyce ogromne znaczenie mają dwie rzeczy:

- szybkie znalezienie kleszcza po spacerze,

- jego prawidłowe usunięcie (link do artykułu)

Im krócej kleszcz pozostaje w skórze, tym mniejsze ryzyko zakażenia.

Borelioza potrafi być podstępna. Objawy nie zawsze pojawiają się od razu i często przypominają zwykłe osłabienie, gorączkę, brak apetytu, kulawiznę lub bolesność stawów, sztywność ruchów. Czasami kulawizna pojawia się i znika, zmieniając staw - jednego dnia problem dotyczy jednej łapy, kilka dni później innej. W bardziej zaawansowanych przypadkach mogą pojawić się także: powiększenie węzłów chłonnych, problemy z nerkami, zaburzenia neurologiczne.

U części zwierząt zakażenie przebiega bez wyraźnych objawów, dlatego choroba bywa wykrywana dopiero podczas badań.

Jak pojawiają się niepokojące objawy, lekarz weterynarii może zalecić badania krwi w kierunku chorób odkleszczowych - artykuł o tym przeczytasz tu.

Leczenie

Podstawą leczenia boreliozy jest antybiotykoterapia. Najczęściej stosuje się doksycyklinę lub inne antybiotyki dobrane przez lekarza weterynarii. Leczenie trwa zwykle kilka tygodni. W wielu przypadkach poprawa następuje stosunkowo szybko - zwłaszcza gdy choroba została wykryta na wczesnym etapie. Przy powikłaniach konieczne może być także leczenie wspomagające.

U wielu psów infekcja przebiega łagodnie, ale nie oznacza to, że można ją lekceważyć. Jednak nieleczona borelioza może prowadzić do:

- przewlekłych problemów ze stawami,

- uszkodzenia nerek,

- powikłań neurologicznych.

Dlatego każdy nagły spadek energii, gorączka czy kulawizna po kontakcie z kleszczami powinny być sygnałem, żeby skonsultować się z lekarzem weterynarii.

Co możesz zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko?

Najlepszą strategią jest profilaktyka czyli regularne stosowanie preparatów przeciw kleszczom (więcej w artykule tu), dokładne sprawdzanie skóry psa po spacerze, szybkie usuwanie kleszczy (o tym jak je usunąć przeczytacie w tym artykule), wykonanie badań, jeśli pojawią się objawy (o badaniach przeczytacie artykuł tutaj).

