Poradnik #AdoptujMistrza: Borelioza
Borelioza to podstępna choroba odkleszczowa, która może przez długi czas rozwijać się niemal bezobjawowo, by z czasem zaatakować stawy, nerki czy układ nerwowy psa. Do zakażenia dochodzi podczas żerowania kleszcza, a kluczowe znaczenie ma czas jego obecności w skórze zwierzęcia. Jak rozpoznać pierwsze sygnały i skutecznie chronić swojego pupila?
Borelioza to bakteryjna choroba zakaźna wywoływana przez bakterie z rodzaju Borrelia. Do zakażenia dochodzi podczas ukłucia zakażonego kleszcza. Po przedostaniu się do organizmu mogą rozprzestrzeniać się wraz z krwią i zajmować różne tkanki, przede wszystkim: stawy, układ nerwowy, nerki. U psów borelioza występuje znacznie częściej niż u kotów. U kotów choroba jest rzadsza, ale również możliwa.
Kluczowy jest czas żerowania kleszcza. Bakterie zwykle potrzebują kilkunastu do kilkudziesięciu godzin, aby przedostać się do organizmu zwierzęcia. Dlatego w praktyce ogromne znaczenie mają dwie rzeczy:
- szybkie znalezienie kleszcza po spacerze,
- jego prawidłowe usunięcie (link do artykułu)
Im krócej kleszcz pozostaje w skórze, tym mniejsze ryzyko zakażenia.
Borelioza potrafi być podstępna. Objawy nie zawsze pojawiają się od razu i często przypominają zwykłe osłabienie, gorączkę, brak apetytu, kulawiznę lub bolesność stawów, sztywność ruchów. Czasami kulawizna pojawia się i znika, zmieniając staw - jednego dnia problem dotyczy jednej łapy, kilka dni później innej. W bardziej zaawansowanych przypadkach mogą pojawić się także: powiększenie węzłów chłonnych, problemy z nerkami, zaburzenia neurologiczne.
U części zwierząt zakażenie przebiega bez wyraźnych objawów, dlatego choroba bywa wykrywana dopiero podczas badań.
Jak pojawiają się niepokojące objawy, lekarz weterynarii może zalecić badania krwi w kierunku chorób odkleszczowych - artykuł o tym przeczytasz tu.
Leczenie
Podstawą leczenia boreliozy jest antybiotykoterapia. Najczęściej stosuje się doksycyklinę lub inne antybiotyki dobrane przez lekarza weterynarii. Leczenie trwa zwykle kilka tygodni. W wielu przypadkach poprawa następuje stosunkowo szybko - zwłaszcza gdy choroba została wykryta na wczesnym etapie. Przy powikłaniach konieczne może być także leczenie wspomagające.
U wielu psów infekcja przebiega łagodnie, ale nie oznacza to, że można ją lekceważyć. Jednak nieleczona borelioza może prowadzić do:
- przewlekłych problemów ze stawami,
- uszkodzenia nerek,
- powikłań neurologicznych.
Dlatego każdy nagły spadek energii, gorączka czy kulawizna po kontakcie z kleszczami powinny być sygnałem, żeby skonsultować się z lekarzem weterynarii.
Co możesz zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko?
Najlepszą strategią jest profilaktyka czyli regularne stosowanie preparatów przeciw kleszczom (więcej w artykule tu), dokładne sprawdzanie skóry psa po spacerze, szybkie usuwanie kleszczy (o tym jak je usunąć przeczytacie w tym artykule), wykonanie badań, jeśli pojawią się objawy (o badaniach przeczytacie artykuł tutaj).
