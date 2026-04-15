Rewolucja kadrowa w Interze Mediolan! Wiadomo, co z Zielińskim

Przyszłość polskiego pomocnika w Interze jeszcze przed tym sezonem wisiała na włosku, a to dlatego, że nie potrafił przebić się do składu prowadzonego przez Simone Inzaghiego. Gdy na miejscu Włocha zjawił się Christian Chivu, sytuacja 31-latka uległa znaczącej poprawie.

Zieliński stał się pierwszoplanową postacią zespołu. Rozegrał w tym sezonie już 42 spotkania, w których strzelił sześć goli i zanotował trzy asysty. Nie są to imponujące liczby, ale media w Italii i tak są pod wrażeniem formy pomocnika.

"La Gazzetta dello Sport" informuje, że Polak nie tylko zostanie w Interze, ale powinien być jedną z kluczowych postaci w nowej drużynie budowanej przez Chivu. Na wylocie są Henrich Mchitarjan oraz Davide Frattesi. Odejść też może Hakan Calhanoglu.

ZOBACZ TAKŻE: Koszmar Arkadiusza Milika! Niebywałe. To już koniec?

Kontrakt naszego reprezentanta jest ważny do końca czerwca 2028 roku. Do czarno-niebieskiej części Mediolanu trafił w poprzednim sezonie z SC Napoli. Nie było mu dane cieszyć się z żadnego trofeum, chociaż doszedł z Interem do finału Ligi Mistrzów. W nim jednak ekipa Inzaghiego przegrała wysoko z PSG aż 0:5.

W tym sezonie Inter rozczarował w Champions League, ponieważ odpadł już w 1/16 finału ze znacznie niżej notowanym Bodo/Glimt. Stąd plany, aby przeprowadzić duże zmiany kadrowe. Na pocieszenie Mediolańczycy mogą sięgnąć po dublet na krajowym podwórku. Są już w półfinale Coppa Italia, w którym zmierzą się z Como, natomiast w Serie A są liderem tabeli z przewagą aż dziewięciu punktów nad drugim Napoli.

