4:0! Reprezentacja Polski rozbiła rywala
Przygotowująca się do mistrzostw świata Dywizji 1A reprezentacja Polski w hokeju na lodzie pokonała w towarzyskim meczu w Budapeszcie Węgry 4:0 (0:0, 2:0, 2:0). Rewanżowe spotkanie odbędzie się w piątek.
Biało-Czerwoni byli zdecydowanie lepsi od Węgrów, którzy w tym roku zagrają w mistrzostwach świata Elity. Trener Pekka Tirkkonen mógł już skorzystać z zawodników GKS-ów z Tychów i Katowic, którzy nie grali w dwóch poprzednich spotkaniach z Litwą ze względu na rywalizację w finale mistrzostw Polski.
I właśnie Tyszanin Alan Łyszczarczyk na początku drugiej tercji zdobył pierwszą bramkę. W 30. minucie prowadzenie podwyższył Szymon Kiełbicki, który wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem gospodarzy. Polacy grali wtedy w liczebnym osłabieniu, gdyż na ławce kar przebywał Kamil Wałęga.
W końcówce Węgrzy - chcąc odrobić stratę - wycofali bramkarza i wprowadzili dodatkowego napastnika. Ten manewr kompletnie się nie powiódł, gdyż najpierw Kiełbicki, a potem Patryk Krężołek trafili do pustej bramki.
Polacy oddali w tym spotkaniu 36 celnych strzałów, a Węgrzy - 22. Wszystkie zatrzymał Michał Kieler.
Biało-czerwoni w ubiegłym tygodniu wygrali dwa towarzyskie mecze z Litwinami - 3:1 i 3:0.
W piątek o godzinie 19 zagrają rewanż z Węgrami. Potem czekają ich spotkania ze Słowenią 24 i 25 kwietnia w Tychach. Ostatnim sprawdzianem formy będzie mecz z Francją 29 kwietnia w Bytomiu. Po nim zostanie ogłoszona ostateczna kadra na mistrzowski turniej.
MŚ Dywizji 1A odbędą się na lodowisku w Sosnowcu. Rywalami polskiego zespołu będą kolejno: Francja (3 maja), Kazachstan (5 maja), Japonia (7 maja) i Litwa (8 maja). Wszystkie mecze Polaków rozpoczną się o godz. 19.30. Do przyszłorocznych MŚ Elity awansują dwie najlepsze drużyny.
Węgry - Polska 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
Bramki: 0:1 Alan Łyszczarczyk (22), 0:2 Szymon Kiełbicki (30), 0:3 Szymon Kiełbicki (58), 0:4 Patryk Krężołek (59).
Kary: Węgry - 6; Polska - 4 minut. Widzów: 803.