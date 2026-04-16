Co za mecz! Wywalczyły brązowy medal w polskiej lidze

Podopieczne Horatiu Pascy pierwszą część rundy zasadniczej zakończyły z bilansem dziewięciu zwycięstw i jednej porażki. W drugiej części tej fazy rozgrywek zawodniczki KRASOŃ MKS-u Piotrcovii nie były już tak skuteczne, jednak nadal utrzymywały się bezpiecznie na podium ORLEN Superligi Kobiet.

KRASOŃ MKS Piotrcovia zapewniła sobie brązowy medal w wyjazdowym meczu z KPR-em Gminy Kobierzyce. To wyjątkowy – dziesiąty medal mistrzostw Polski w historii klubu z Piotrkowa Trybunalskiego i pierwszy od sezonu 2008/2009, gdy na najniższym stopniu podium stanął zespół, w którego składzie znajdowały się m.in. Beata Kowalczyk oraz Kinga Polenz (obecnie Grzyb). Największym sukcesem klubu pozostaje zdobycie mistrzostwa Polski w 1993 roku, a także wywalczenie srebrnych medali w latach 1994, 1998, 2003 i 2007. Brązowe medale zespół zdobywał natomiast w latach 1989, 1992, 1995 oraz 2009.

Brązowy medal ORLEN Superligi Kobiet nie musi być ostatnim sukcesem KRASOŃ MKS-u Piotrcovii w sezonie 2025/2026, ponieważ zespół zapewnił sobie również udział w turnieju Final Four Pucharu Polski. Los sprawił, że już na etapie półfinałów zmierzą się ze sobą zawodniczki KGHM MKS-u Zagłębia Lubin oraz PGE MKS-u El-Volt Lublin. W drugim z nich dojdzie do rywalizacji zawodniczek z Piotrkowa Trybunalskiego i Elbląga.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

KPR Gminy Kobierzyce – Krasoń MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. 28:30 (16:17).

Najwięcej bramek – dla KPR: Ausra Arcisevskaja 7, Milana Szukal 5, Małgorzata Buklarewicz 4, Anna Mączka i Patrycja Kozioł po 3; dla Piotrcovii: Romana Roszak 11, Edyta Byzdra i Marcelina Polańska po 4, Joanna Gadzina 3.

superligakobiet.pl