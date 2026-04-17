Antoni Kowalski - Mark Williams. Relacja live i wynik na żywo

Czas na historyczny moment dla polskiego snookera. Po raz pierwszy w najważniejszej imprezie w kalendarzu zagra reprezentant Polski. Antoni Kowalski w znakomitym stylu przebrnął przez kwalifikacje i awansował do głównej drabinki MŚ 2026.

Jego pierwszym rywalem będzie Mark Williams. Walijczyk to prawdziwa legenda tego sportu - dość powiedzieć, że trzykrotnie był mistrzem świata.

Jak Kowalski poradzi sobie w swoim debiucie w MŚ?

Pierwsza sesja meczu z udziałem Polaka i Walijczyka została zaplanowana na sobotę 18 kwietnia. Początek zmagań o godzinie 15.30. Dokończenie spotkania w niedzielę 19 kwietnia o godzinie 20.00.



