Gdzie obejrzeć Handball Arena?

Piłka ręczna

Czas na kolejny odcinek magazynu Handball Arena. Program o godz. 21 na Polsatsport.pl i na naszym kanale YouTube, a o 23 - w Polsacie Sport 3 i online w Polsat Box Go.

Handball Arena podsumuje fazę zasadniczą Orlen Superligi i zapowie turniej finałowy Pucharu Polski Mężczyzn

W Orlen Superlidze zakończyła się faza zasadnicza i poznaliśmy pary play-off. W piątkowym programie Handball Arena podsumujemy dotychczasowy przebieg rozgrywek, a także zapowiemy weekendowy turniej finałowy Pucharu Polski Mężczyzn.


W części poświęconej piłkarkom ręcznym porozmawiamy o zakończonym już dla Polek EHF Euro Cup. Biało-Czerwone po porażce z Rumunią nie zdołały wyjść z grupy. Poznały natomiast rywalki w Mistrzostwach Europy, które w grudniu rozegrane zostaną między innymi w naszym kraju.

 

Kolejny odcinek Szefowej Superligi zapowie Mateusz Stefanik. 


Gośćmi Tomasza Włodarczyka będą eksperci Polsatu Sport Iwona Niedźwiedź i Dawid Nilsson.


Program o godz. 21 na Polsatsport.pl i na naszym kanale YouTube, a o 23 - w Polsacie Sport 3 i online w Polsat Box Go.

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Handball Arena - 10.04

