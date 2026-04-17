Gdzie obejrzeć Handball Arena?
Czas na kolejny odcinek magazynu Handball Arena. Program o godz. 21 na Polsatsport.pl i na naszym kanale YouTube, a o 23 - w Polsacie Sport 3 i online w Polsat Box Go.
W Orlen Superlidze zakończyła się faza zasadnicza i poznaliśmy pary play-off. W piątkowym programie Handball Arena podsumujemy dotychczasowy przebieg rozgrywek, a także zapowiemy weekendowy turniej finałowy Pucharu Polski Mężczyzn.
W części poświęconej piłkarkom ręcznym porozmawiamy o zakończonym już dla Polek EHF Euro Cup. Biało-Czerwone po porażce z Rumunią nie zdołały wyjść z grupy. Poznały natomiast rywalki w Mistrzostwach Europy, które w grudniu rozegrane zostaną między innymi w naszym kraju.
Kolejny odcinek Szefowej Superligi zapowie Mateusz Stefanik.
Gośćmi Tomasza Włodarczyka będą eksperci Polsatu Sport Iwona Niedźwiedź i Dawid Nilsson.
