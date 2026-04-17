Gdzie obejrzeć mecz Orlen Wisła Płock - Industria Kielce?

Półfinałowe starcie w Kaliszu jest określane jako „przedwczesny finał” rozgrywek. Obie drużyny przystępują do niego w podobnej sytuacji mentalnej – po bolesnym pożegnaniu z Ligą Mistrzów, co sprawia, że krajowe trofea zyskują na znaczeniu.

Zdaniem bramkarza Industrii Adama Morawskiego ta sytuacja wyzwala w zawodnikach dodatkową determinację.

- Płock będzie chciał odebrać nam Puchar Polski. My będziemy chcieli go obronić. To daje dodatkowy smaczek dla nas, ale i dla wszystkich kibiców, którzy się interesują piłką ręczną – podkreślił.

Morawski, który przez dziewięć lat reprezentował barwy zespołu z Płocka, dodał, że sobotnie spotkanie będzie zupełnie inne niż ostatni mecz ligowy, a o zwycięstwie zadecydują niuanse wypracowane podczas całego sezonu.

Daniel Dujshebaev z kolei zaznaczył, że drużyna musi być przygotowana na niezwykle wymagający bój.

- Mecze przeciwko drużynie z Płocka zawsze są bardzo trudne. Musimy być skoncentrowani i przygotowani na walkę przez pełne 60 minut, a może nawet i dłużej – powiedział rozgrywający Industrii, nawiązując do specyfiki tych spotkań, pełnych przerw i walki do ostatnich sekund.

Kluczem do sukcesu ma być poprawa gry w końcówkach meczów, które w ostatnim czasie bywały problemem Kielczan. Młodszy syn trenera Industrii przestrzegł również przed lekceważeniem rywala po jego słabszych występach w Europie, wskazując, że Wisła posiada zawodników na najwyższym światowym poziomie.

Tałant Dujszebajew patrzy na nadchodzące starcie jako na okazję do nowego otwarcia. Jego filozofia zakłada szybkie podniesienie się po niepowodzeniu.

- Silny człowiek musi, kiedy upadnie, wstać. Sport jest taki fajny, że zawsze masz okazję na to, że po niepowodzeniu możesz zrobić coś lepiej– tłumaczył szkoleniowiec.

Kirgiski trener z dużym respektem wypowiadał się o zespole Orlenu Wisły, uznając go za jeden z najlepszych na świecie, dysponujący wyrównanym i jakościowym składem na każdej pozycji. Podkreślił, że niezależnie od okoliczności, mecze tych dwóch drużyn to zawsze poziom Ligi Mistrzów

Taktycznie mecz w Kaliszu może zostać zdeterminowany przez tzw. zasadę Polaka, wymuszającą obecność dwóch krajowych graczy na boisku, co wpływa na rotację i ustawienia. Trenerzy muszą również radzić sobie z problemami zdrowotnymi wewnątrz zespołów, które Dujszebajew określił mianem „ludzkich kłopotów”, jak infekcje czy gorączki.

Mimo to celem Industrii pozostaje zdobycie Pucharu Polski już po raz 19. i obrona trofeum wywalczonego przed rokiem po finałowym zwycięstwie 27:24 nad odwiecznym rywalem. Wisła powalczy o swój 14. triumf w historii. Początek sobotniego spotkania o godz. 15.30.

W drugim półfinale miejscowy Netland MKS zagra z PGE Wybrzeżem Gdańsk.

Turniej finałowy Pucharu Polski. Gdzie obejrzeć? Plan transmisji:

Studio - sobota 18 kwietnia, godz. 15:00. Transmisja: Polsat Sport 2

Orlen Wisła Płock - Industria Kielce - sobota 18 kwietnia, godz. 15:30. Transmisja: Polsat Sport 2

Netland MKS Kalisz - PGE Wybrzeże Gdańsk - sobota 18 kwietnia, godz. 17:50. Transmisja: Polsat Sport 2

Wielki finał - niedziela 19 kwietnia, godz. 15:00. Transmisja: Polsat Sport 2.

Wszystkie spotkania będą również transmitowane w internecie na platformie Polsat Box Go.

BS, PAP