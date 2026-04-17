Gwiazda skoków narciarskich zakończyła karierę! Zaskakujące ogłoszenie

"Dziękuję wszystkim, którzy towarzyszyli mi, wspierali i śledzili mnie w mojej drodze" - napisała na swoich mediach społecznościowych.

24-latka ma na swoim koncie liczne sukcesy w juniorskich startach - była między innymi młodzieżową mistrzynią świata w 2020 i 2021 roku, jeśli chodzi o zmagania drużynowe.

Również w drużynie zdobyła srebrny medal już w seniorskich startach - w 2025 roku w Trondheim.

Prywatnie związana jest z austriackim skoczkiem Manuelem Fettnerem, który również niedawno ogłosił zakończenie sportowej kariery. Kilka tygodni temu para ogłosiła zaręczyny.

