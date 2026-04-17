Najlepsi z najlepszych! Eksperci wybrali TOP 15 bramkarzy na świecie

Dziennikarze serwisu "The Athletic" postanowili dokładnie przyjrzeć się pozycji bramkarza i wyłonili piętnastkę najlepszych golkiperów na świecie. Ich głównym kryterium wyboru nie była jednak tylko dyspozycja w trwającym sezonie. Twórcy zestawienia postawili przede wszystkim na regularność, bogate doświadczenie oraz zdolność do utrzymywania równej formy przez dłuższy czas.

W rankingu uwzględniono zawodników reprezentujących takie kluby, jak m.in. Real Madryt, Manchester City czy FC Barcelona. Wśród docenionych bramkarzy pojawiają się bardzo uznane nazwiska, chociażby Thibaut Courtois, Alisson Becker oraz Manuel Neuer. W zestawieniu nie zabrakło również perspektywicznych, nieco młodszych golkiperów. Doskonałym przykładem jest Diogo Costa z FC Porto - drużyny, w której na co dzień występują Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski.

Żaden z Biało-Czerwonych nie zdołał przebić się do ścisłej czołówki według brytyjskiego portalu. Wojciech Szczęsny, będący zawodnikiem Barcelony, nie został uwzględniony w zestawieniu z powodu utraty miejsca w podstawowym składzie na rzecz Joana Garcii, który dołączył do "Dumy Katalonii" w letnim okienku transferowym.