Nie żyje 59-letni trener. Zmarł na kilka dni przed startem fazy play-off

Litewskie media sportowe poinformowały o śmierci 59-letniego Ramunasa Cvirki, doświadczonego trenera koszykówki. Szkoleniowiec, który w obecnym sezonie prowadził kazachski zespół BC Astana, zmarł w piątkowy poranek, na krótko przed startem fazy play-off tamtejszych rozgrywek. Oficjalny komunikat w tej sprawie opublikowały władze klubu.

Nie żyje Ramunas Cvirka

Cvirka był postacią doskonale znaną w środowisku europejskiej koszykówki. Swoją karierę sportową rozpoczął w latach 90. jako zawodowy koszykarz, jednak największe uznanie zdobył już w roli szkoleniowca. W trakcie 25 lat swojej pracy trenerskiej prowadził wiele czołowych litewskich klubów, pracując między innymi w Kownie, Poniewieżu oraz Kiejdanach.

 

W ostatnich latach szkoleniowiec kontynuował działalność poza granicami ojczyzny i skupił się na pracy w Kazachstanie. Jego praca została tam doceniona dwoma tytułami najlepszego trenera ligi (2024, 2025). W trwającym obecnie sezonie stał na czele sztabu stołecznej Astany.

 

Zaledwie kilka dni przed tragedią podopieczni 59-latka triumfowali w sezonie zasadniczym i rozpoczęli przygotowania do fazy play-off. Zarząd kazachskiego klubu opublikował oficjalne oświadczenie, w którym podkreślono ogromne zasługi zmarłego trenera dla rozwoju organizacji.

