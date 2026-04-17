Nie żyje 59-letni trener. Zmarł na kilka dni przed startem fazy play-off

Cvirka był postacią doskonale znaną w środowisku europejskiej koszykówki. Swoją karierę sportową rozpoczął w latach 90. jako zawodowy koszykarz, jednak największe uznanie zdobył już w roli szkoleniowca. W trakcie 25 lat swojej pracy trenerskiej prowadził wiele czołowych litewskich klubów, pracując między innymi w Kownie, Poniewieżu oraz Kiejdanach.

W ostatnich latach szkoleniowiec kontynuował działalność poza granicami ojczyzny i skupił się na pracy w Kazachstanie. Jego praca została tam doceniona dwoma tytułami najlepszego trenera ligi (2024, 2025). W trwającym obecnie sezonie stał na czele sztabu stołecznej Astany.

Zaledwie kilka dni przed tragedią podopieczni 59-latka triumfowali w sezonie zasadniczym i rozpoczęli przygotowania do fazy play-off. Zarząd kazachskiego klubu opublikował oficjalne oświadczenie, w którym podkreślono ogromne zasługi zmarłego trenera dla rozwoju organizacji.

