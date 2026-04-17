PKO BP Ekstraklasa: Legia Warszawa - Zagłębie Lubin. Relacja live i wynik na żywo

Legia Warszawa jest niepokonana od ponad dwóch miesięcy. Mimo to musi drżeć o utrzymanie, gdyż większość meczów zakończyła się remisami. Przed tygodniem piłkarze Marka Papszuna byli blisko triumfu z Górnikiem Zabrze, ale stracili decydującego gola w szóstej minucie doliczonego czasu gry.

ZOBACZ TAKŻE: Jacek Magiera odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

- Wierzę, że w kolejnym meczu wyciągniemy wnioski i będziemy bronić się do samego końca. Jesteśmy w niezłej dyspozycji, gramy u siebie. Ostatni mecz był specyficzny ze względu na okoliczności, ale kibice prawie w komplecie wypełnili stadion i fantastycznie nas dopingowali. Wierzę, że tym razem też tak będzie - przekazał trener Legii, cytowany przez PAP.

Rywalem warszawskiego klubu będzie rewelacja rozgrywek Zagłębie Lubin, które po trzech porażkach z rzędu pokonało ostatnio Radomiaka Radom. Piłkarze Leszka Ojrzyńskiego zajmują obecnie drugie miejsce w tabeli.

- Zagłębie to duża niespodzianka. Gratulacje dla trenera Leszka Ojrzyńskiego i całej drużyny. Spodziewamy się odważnego zespołu, z dobrą energią. Grają o najwyższe cele, nie ciąży na nich aż tak duża presja. Zagłębie będzie swobodne, a my musimy być skoncentrowani - podsumował Papszun.

HP, PAP