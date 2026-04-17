Gdzie obejrzeć mecz Bogdanka LUK Lublin - PGE Projekt Warszawa?

Aktualny mistrz Polski, Bogdanka LUK Lublin, prowadzi w serii 1:0 z PGE Projektem Warszawa. W pierwszym starciu podopieczni Kamila Nalepki co prawda wyszli na prowadzenie po pierwszym secie, ale ostatecznie musieli uznać wyższość Lublinian, przegrywając 1:3.



Jeśli Warszawianie nie odwrócą losów rywalizacji, zagrają o trzecie miejsce. Byłaby to powtórka z dwóch poprzednich sezonów, w których stołeczna ekipa wywalczyła brązowe krążki. Ambicje zespołu z pewnością nie zostaną w ten sposób zaspokojone.

Czy Projektowi uda się sprawić niespodziankę i pokonać Wilfredo Leona i spółkę na ich terenie?

Transmisja meczu Bogdanka LUK Lublin - PGE Projekt Warszawa w sobotę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:50.

KP, Polsat Sport