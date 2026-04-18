Cafe Futbol. Transmisja TV i stream online - 19.04

Piłka nożna

Przed nami kolejny odcinek programu "Cafe Futbol". Tym razem nasi eksperci dyskutować będą na temat pracy sędziów w polskiej piłce nożnej. Transmisja "Cafe Futbol" w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

Logo programu "Cafe Futbol" przedstawiające filiżankę w kształcie piłki nożnej z bitą śmietaną i koroną na górze, pod napisem "CAFE FUTBOL".
fot. Polsat Sport
Cafe Futbol w niedzielę o 11:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go

Zawód – sędzia – to temat przewodni najbliższego wydania magazynu "Cafe Futbol". Program zdominuje dyskusja o pracy arbitrów piłkarskich, jasnych i ciemnych stronach tej profesji, przepisach i ich interpretacji. Gościem specjalnym Przemysława Iwańczyka będzie przewodniczący Kolegium Sędziów PZPN Marcin Szulc. W studiu zasiądą również nasi stali eksperci: Roman Kosecki, Roman Kołtoń oraz Przemysław Pawlak.

 

W programie nie zabraknie wspomnienia ostatniej drogi Jacka Magiery, którego rodzina, bliscy i przyjaciele pożegnali w czwartek na wojskowych Powązkach. Rzucimy okiem na rozstrzygnięcia na ćwierćfinałowych boiskach Ligi Europy i Ligi Konferencji.

 

Przyjrzymy się też dokładnie fenomenowi Marie-Louise Ety, nowej trenerki Unionu Berlin, pierwszej kobiety na stanowisku szkoleniowca pierwszego zespołu w ligach TOP 5 w Europie.

 

Cafe Futbol tradycyjnie w niedzielę o 11:00 na żywo w Polsacie Sport 1 oraz na Polsatsport.pl. Po części telewizyjnej zapraszamy na dogrywkę na Polsatsport.pl oraz sportowe strony Interii.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
CAFE FUTBOLINNEPIŁKA NOŻNA
Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 