Cafe Futbol. Transmisja TV i stream online - 19.04

Zawód – sędzia – to temat przewodni najbliższego wydania magazynu "Cafe Futbol". Program zdominuje dyskusja o pracy arbitrów piłkarskich, jasnych i ciemnych stronach tej profesji, przepisach i ich interpretacji. Gościem specjalnym Przemysława Iwańczyka będzie przewodniczący Kolegium Sędziów PZPN Marcin Szulc. W studiu zasiądą również nasi stali eksperci: Roman Kosecki, Roman Kołtoń oraz Przemysław Pawlak.

W programie nie zabraknie wspomnienia ostatniej drogi Jacka Magiery, którego rodzina, bliscy i przyjaciele pożegnali w czwartek na wojskowych Powązkach. Rzucimy okiem na rozstrzygnięcia na ćwierćfinałowych boiskach Ligi Europy i Ligi Konferencji.

Przyjrzymy się też dokładnie fenomenowi Marie-Louise Ety, nowej trenerki Unionu Berlin, pierwszej kobiety na stanowisku szkoleniowca pierwszego zespołu w ligach TOP 5 w Europie.

Cafe Futbol tradycyjnie w niedzielę o 11:00 na żywo w Polsacie Sport 1 oraz na Polsatsport.pl. Po części telewizyjnej zapraszamy na dogrywkę na Polsatsport.pl oraz sportowe strony Interii.

