FC Porto - Tondela. Relacja live i wynik na żywo

Ekipa Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora oraz Oskara Pietuszewskiego jest liderem ligi portugalskiej. Żeby postawić się w jeszcze lepszej sytuacji, musi pokonać w niedzielę Tondelę prowadzoną przez Goncalo Feio.

Szanse na to, że w pierwszym składzie zobaczymy trzech reprezentantów Polski, są duże. FC Porto będzie chciało się zrehabilitować za czwartkowe niepowodzenie w Lidze Europy. Podopieczni Francesco Fariolego przegrali bowiem z Nottingham Forest i zakończyli swój udział na etapie ćwierćfinałów.

Z kolei Feio poszuka pierwszego zwycięstwa w nowych barwach. Jak razie Tondela pod jego wodzą przegrała z Vitorią Guimaraes 0:5 oraz zremisowała z Gil Vicente 2:2 i znajduje się w strefie spadkowej.

Relacja live i wynik na żywo z meczu FC Porto - Tondela od 21.30 na Polsatsport.pl.

Polsat Sport