PKO BP Ekstraklasa: Arka Gdynia - Jagiellonia Białystok. Relacja live i wynik na żywo

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Arka Gdynia - Jagiellonia Białystok to mecz w ramach 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Arka Gdynia - Jagiellonia Białystok na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

Potrzebujący zwycięstwa piłkarze Jagiellonii będą o nie walczyć w niedzielę na trudnym terenie, bo na boisku broniącej się przed spadkiem z ekstraklasy Arki Gdynia, która punktuje głównie u siebie. - Trzeba wrócić do fundamentu - zaznaczył trener Białostoczan Adrian Siemieniec.

 

Jagiellonia w ostatnich dziewięciu meczach wygrała tylko raz i aż pięciokrotnie zremisowała. Jednak w tabeli wciąż zajmuje pozycję dającą jej realnie szansę na walkę o mistrzostwo kraju.

 

W białostockiej drużynie nie ma piłkarzy pauzujących za kartki, do treningów wrócili też zawodnicy ostatnio kontuzjowani, ale trener zaznaczył, że nie oznacza to automatycznie ich powrotu do kadry meczowej.

 

