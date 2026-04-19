Potrzebujący zwycięstwa piłkarze Jagiellonii będą o nie walczyć w niedzielę na trudnym terenie, bo na boisku broniącej się przed spadkiem z ekstraklasy Arki Gdynia, która punktuje głównie u siebie. - Trzeba wrócić do fundamentu - zaznaczył trener Białostoczan Adrian Siemieniec.

Jagiellonia w ostatnich dziewięciu meczach wygrała tylko raz i aż pięciokrotnie zremisowała. Jednak w tabeli wciąż zajmuje pozycję dającą jej realnie szansę na walkę o mistrzostwo kraju.

W białostockiej drużynie nie ma piłkarzy pauzujących za kartki, do treningów wrócili też zawodnicy ostatnio kontuzjowani, ale trener zaznaczył, że nie oznacza to automatycznie ich powrotu do kadry meczowej.

