Piłkarze Rakowa Częstochowa zmierzą się w niedzielę na własnym stadionie z Cracovią w 27. kolejce rozgrywek ekstraklasy. Obie drużyny w tym roku spisują się poniżej oczekiwań i potrzebują zwycięstw, żeby ustabilizować swoje pozycje w tabeli.

Zarówno Raków, jak i Cracovia w tym roku w ekstraklasie wygraĺy tylko po dwa mecze. Oba zespoły pokonały Bruk-Bet Termalicę Nieciecza, Raków wygrał też z Pogonią Szczecin, a "Pasy" pokonały GKS Katowice. To za mało, by znaleźć się w ekstraklasowej czołówce.

W tym sezonie Raków grał z Cracovią już dwukrotnie - w październiku ubiegłego roku. I to w odstępie zaledwie jedenastu dni. Z obu spotkań zwycięsko wyszli gospodarze: najpierw "Pasy" wygrały 2:0 mecz ligowy (bramki: Martin Minczew i Mauro Perković), a potem "Medaliki" pokonały Cracovię 3:0 w 1/16 finału Pucharu Polski (dwa gole Jonatana Brunesa, jedno trafienie dołożył Lamine Diaby-Fadiga).

