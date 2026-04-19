Gdzie obejrzeć mecz CUK Anioły Toruń - BBTS Bielsko-Biała?

O awans do PlusLigi walczą już tylko cztery drużyny. Pierwszą parę tworzą GKS Katowice i KKS Mickiewicz Kluczbork. Drugą - CUK Anioły Toruń i BBTS Bielsko-Biała.

Anioły zamknęły sezon zasadniczy na drugim miejscu w tabeli. W fazie ćwierćfinałowej grały przeciwko PZL LEONARDO Avii Świdnik, zwyciężając w dwóch spotkaniach 3:0 i 3:1.

BBTS Bielsko-Biała to szósta drużyna fazy zasadniczej. W 1/4 finału Bielszczanie zmierzyli się ze Stalą Nysa. Wejście do półfinału zapewnili sobie poprzez dwa zwycięskie spotkania, przegrywając jedynie dwa sety (3:0, 3:2).

Podczas poprzednich spotkań rundy zasadniczej zarówno Anioły (3:0) jak i Bielszczanie (3:1) mają po jednym wygranym meczu na koncie.

Transmisja meczu CUK Anioły Toruń - BBTS Bielsko-Biała w niedzielę 19 kwietnia o godzinie 20:00 w Polsacie Sport 1 i Polsat Box Go.

