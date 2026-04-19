Puchar Polski: Orlen Wisła Płock - PGE Wybrzeże Gdańsk. Relacja live i wynik na żywo
Orlen Wisła Płock - PGE Wybrzeże Gdańsk to finał Pucharu Polski piłkarzy ręcznych. Relacja live i wynik na żywo meczu Orlen Wisła Płock - PGE Wybrzeże Gdańsk na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15:00.
Piłkarze ręczni PGE Wybrzeże Gdańsk pokonali w Kaliszu miejscowy Netland MKS 31:29 (15:15) w drugim meczu półfinałowym Pucharu Polski. W niedzielnym decydującym spotkaniu o zdobyciu trofeum zmierzą się z Orlen Wisłą Płock.
Zespół z Mazowsza wygrał natomiast z Industrią Kielce 30:25.
Kalisz po raz trzeci z rzędu jest organizatorem Final Four Pucharu Polski. Przez trzy następne sezony gospodarzem jednego meczu finałowego będzie Gdańsk.
