Piłkarze ręczni PGE Wybrzeże Gdańsk pokonali w Kaliszu miejscowy Netland MKS 31:29 (15:15) w drugim meczu półfinałowym Pucharu Polski. W niedzielnym decydującym spotkaniu o zdobyciu trofeum zmierzą się z Orlen Wisłą Płock.

Zespół z Mazowsza wygrał natomiast z Industrią Kielce 30:25.

Kalisz po raz trzeci z rzędu jest organizatorem Final Four Pucharu Polski. Przez trzy następne sezony gospodarzem jednego meczu finałowego będzie Gdańsk.

