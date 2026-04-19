Sensacyjne powołanie. Telefon od Grbicia odebrała... mama

Krystian Natoński

W czwartek 16 kwietnia Nikola Grbić ogłosił szeroki skład reprezentacji Polski na ten rok. W gronie powołanych znalazło się 37 zawodników, a wśród nich nie brakuje niespodzianek. Jedną z nich jest Jakub Przybyłkowicz, który o nominacji dowiedział się w nietypowy sposób.

Przybyłkowicz to utalentowany rozgrywający, który dopiero niebawem skończy 17 lat, co oznacza, że zanim trafi na zgrupowanie pierwszej reprezentacji, wystąpi w mistrzostwach Polski juniorów młodszych.

 

Dla nastolatka powołanie do szerokiej kadry to wielkie wyróżnienie i szansa, aby przyjrzeć się z bliska bardziej doświadczonym zawodnikom. A jak dowiedział się o powołaniu?

 

- Był to nietypowy początek… Trener odezwał się do mojej mamy, bo okazało się, że w systemie jest podany jej numer. Oczywiście mama bardzo się zdziwiła, że napisał do niej trener Nikola i od razu dała mi znać. Napisała do mnie, kiedy byłem u fryzjera i powiedziała żebym się z nim skontaktował. Wysłała mi do niego numer, trener się odezwał i powiedział, że chce dać mi szansę i że będziemy się widzieć 3 maja na zgrupowaniu - powiedział siatkarz w wywiadzie dla PZPS.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nikola Grbić ogłosił szeroki skład. Oto jego wybrańcy!

 

Przybyłkowicz nie ukrywa, że w momencie odbierania telefonu od serbskiego selekcjonera czuł spory stres.

 

- Trener zadzwonił osobiście i nie ukrywam, że zadrżały mi ręce kiedy odbierałem połączenie. Zacząłem rozmowę od "dzień dobry", a trener odezwał się do mnie w języku angielskim. Nie ukrywam, że trochę mnie to zestresowało, ale bardzo fajnie mi się z nim rozmawiało - przyznał.

 

16-latek jest bardzo szczęśliwy i będzie chciał wykrzystać szansę, którą otrzymał od Grbicia.

 

- Jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ bycie w szerokiej kadrze Polski seniorów, przy trenerze Nikoli jest mega wyróżnieniem i chciałbym tę szansę jak najlepiej wykorzystać. Jestem tak naprawdę jeszcze szesnastolatkiem i wiem, że jest to ogromna szansa na resztę mojej przygody z siatkówką. Jestem otwarty na wszystkie decyzje trenera dotyczące mojej osoby i wszelkie jego plany na ten sezon - podkreślił.

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Bartłomiej Bołądź - najlepsze akcje MVP meczu Asseco Resovia - Aluron CMC Warta Zawiercie
Zobacz także

Siatkarska dominacja w półfinale PlusLigi! Ograli rywali bez straty seta

