Świetny wynik Polki! Drugie miejsce w klasyku

Zwycięstwo Blasi (UAE Team ADQ) jest niespodzianką. Jak sama przyznała na antenie Eurosportu, o starcie w tym wyścigu dowiedziała się dopiero w sobotę. Hiszpanka ostatnie 22 kilometry trasy z Maastricht do Valkenburga (158,1 km) pokonała samotnie, przez większą część utrzymując około minuty przewagi nad grupą faworytek.

Na kilka kilometry przed metą, na ostatnim podjeździe na wzgórze Cauberg, w pogoń za Hiszpanką ruszyła Niewiadoma (Canyon-SRAM zondacrypto), do której po chwili dołączyła Holenderka Demi Vollering (FDJ United-Suez). Hiszpanki nie dogoniły i między sobą rozstrzygnęły losy drugiego miejsca. Na ostatnich metrach Polka minimalnie wyprzedziła utytułowaną rywalkę. Do Blasi straciły 27 sekund.

Niewiadoma wystartowała po raz pierwszy od 21 marca, gdy miała kraksę na trasie wyścigu Mediolan-San Remo.

Karolina Perekitko (Mayenne Monbana My Pie) zajęła 43. miejsce - 5.55 straty.

Trwa wyścig mężczyzn z udziałem Filipa Maciejuka (Movistar).

PAP