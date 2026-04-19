Ważna bitwa o play-offy. Oto zwycięzca

Dzięki Andrzejowi Mazurczakowi i Jakubowi Szumertowi goście lepiej weszli w ten mecz - po ich akcjach było 1:5. Szybko sytuację zmieniali jednak Michał Michalak wraz z Mate Vuciciem. Spotkanie ciągle dzięki temu było wyrównane. Sprawy w swoje ręce brał m. in. AJ Slaughter, a po trójce Elvara Fridrikssona po 10 minutach było 23:19. W ekipie gospodarzy bardzo aktywny był też Shaq Buchanan, natomiast dzięki trafieniu z dystansu Kacpra Borowskiego różnica wzrosła do siedmiu punktów. Mazurczak i Szumert starali się utrzymywać Zielonogórzan w grze, ale rywale byli rozpędzeni. Po trójce Michalaka Włocławianie uciekali na 11 punktów. Dzięki akcji Slaughtera pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 48:30.

Po przerwie głównie Mate Vucić oraz Michał Michalak utrzymywali przewagę zespołu trenera Ronena Ginzburga. Dopiero po późniejszych akcjach Chavaughna Lewisa oraz Patricka Cartiera przyjezdni lekko zmniejszyli straty - do 14 punktów. Gospodarze nie chcieli pozwolić na wiele więcej. Ostatecznie dzięki trójce Elvara Fridrikssona po 30 minutach było 69:53. W czwartej kwarcie zespół trenera Arkadiusza Miłoszewskiego nadal walczył o lepszy wynik. Po trójce Cartiera przegrywał już tylko siedmioma punktami. Po chwili podobny rzut dołożył Andrzej Mazurczak, jeszcze bardziej zmniejszając straty! W ważnych momentach nie zawiedli Shaq Buchanan oraz Mate Vucić, dzięki czemu Anwil zwyciężył 79:70!

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Shaq Buchanan z 16 punktami, 8 zbiórkami i 4 asystami. Po 14 punktów dla gości zdobyli Andrzej Mazurczak oraz Chavaughn Lewis.

Anwil Włocławek - Orlen Zastal Zielona Góra 79:70 (23:19, 25:11, 21:23, 10:17)

Anwil Włocławek: Shaq Buchanan 16, Michał Michalak 14, Mate Vucić 14, Elvar Fridriksson 11, Tyler Wahl 9, Kacper Borowski 7, A.J. Slaughter 5, Ife Ajayi 3, Trevon Allen 0

Orlen Zastal Zielona Góra: Chavaughn Lewis 14, Andrzej Mazurczak 14, Conley Garrison 13, Marcin Woroniecki 8, Jakub Szumert 8, Patrick Cartier 8, Dwight A. Wilson III 2, Phil Fayne 2, Miłosz Majewski 1, Jayvon Maughmer 0, Filip Matczak 0, Krzysztof Sulima 0

