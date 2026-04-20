Alcaraz i Sabalenka najlepszymi sportowcami świata!

W poniedziałek w Madrycie odbyła się gala Laureus World Sports Awards 2026. Plebiscyt zdominowany został przez przedstawicieli tenisa ziemnego. Najlepszym sportowcem roku wybrany został Hiszpan Carlos Alcaraz. Wśród kobiet nagrodę zdobyła Białorusinka Aryna Sabalenka.

Laureus World Sports Awards uznawana jest za jedną z najbardziej prestiżowych gal na świecie. Tegoroczną edycję wręczenia "sportowych Oscarów" gościł Madryt.

 

Nagrodę dla najlepszego sportowca roku zdobył Carlos Alcaraz. Hiszpan w 2025 sięgnął między innymi po dwa tytuły wielkoszlemowe - Roland Garros i US Open. Był też liderem rankingu ATP na zakończenie sezonu.

 

Wśród kobiet nagroda powędrowała do Aryny Sabalenki. Białorusinka w 2025 zwyciężyła przede wszystkim US Open. Dotarła również do finałów Australian Open i Roland Garros. Była liderką światowej listy na koniec kampanii.

 

W Madrycie swoje pięć minut miał również piłkarz Barcelony - Lamine Yamal. 18-latek został najlepszym młodym sportowcem roku.

jc, Polsat Sport
