Alcaraz i Sabalenka najlepszymi sportowcami świata!

Laureus World Sports Awards uznawana jest za jedną z najbardziej prestiżowych gal na świecie. Tegoroczną edycję wręczenia "sportowych Oscarów" gościł Madryt.

Nagrodę dla najlepszego sportowca roku zdobył Carlos Alcaraz. Hiszpan w 2025 sięgnął między innymi po dwa tytuły wielkoszlemowe - Roland Garros i US Open. Był też liderem rankingu ATP na zakończenie sezonu.

Wśród kobiet nagroda powędrowała do Aryny Sabalenki. Białorusinka w 2025 zwyciężyła przede wszystkim US Open. Dotarła również do finałów Australian Open i Roland Garros. Była liderką światowej listy na koniec kampanii.

W Madrycie swoje pięć minut miał również piłkarz Barcelony - Lamine Yamal. 18-latek został najlepszym młodym sportowcem roku.

