Miedź Legnica od początku rundy wiosennej nie może ustabilizować formy. Jej bilans to trzy zwycięstwa, cztery remisy oraz dwie porażki. Przed tygodniem piłkarze Janusza Niedźwiedzia pokonali na wyjeździe Znicz Pruszków 2:1.

Sporą niespodziankę tydzień temu sprawił za to Górnik Łęczna, który na własnym stadionie wygrał z Chrobrym Głogów 1:0. Mimo to sytuacja piłkarzy Jurija Szatałowa jest bardzo trudna.

Do wyjścia ze strefy spadkowej tracą sześć punktów, dlatego każda kolejna porażka może oznaczać koniec marzeń o utrzymaniu. Górnik może mieć jednak nadzieję, zwłaszcza że w rundzie jesiennej pokonał Miedź 2:0.

