Betclic 1. Liga: Miedź Legnica - Górnik Łęczna. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Miedź Legnica - Górnik Łęczna to mecz w ramach 29. kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Miedź Legnica - Górnik Łęczna na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

Miedź Legnica od początku rundy wiosennej nie może ustabilizować formy. Jej bilans to trzy zwycięstwa, cztery remisy oraz dwie porażki. Przed tygodniem piłkarze Janusza Niedźwiedzia pokonali na wyjeździe Znicz Pruszków 2:1.

 

Sporą niespodziankę tydzień temu sprawił za to Górnik Łęczna, który na własnym stadionie wygrał z Chrobrym Głogów 1:0. Mimo to sytuacja piłkarzy Jurija Szatałowa jest bardzo trudna.

 

Do wyjścia ze strefy spadkowej tracą sześć punktów, dlatego każda kolejna porażka może oznaczać koniec marzeń o utrzymaniu. Górnik może mieć jednak nadzieję, zwłaszcza że w rundzie jesiennej pokonał Miedź 2:0.

 

HP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
1 LIGAGÓRNIK ŁĘCZNAMIEDŹ LEGNICAPIŁKA NOŻNA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 