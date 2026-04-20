Bez Kawy w Madrycie

Tenis

Katarzyna Kawa odpadła w pierwszej rundzie dwustopniowych kwalifikacji do turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Madrycie. W poniedziałkowym pojedynku polska tenisistka przegrała z Czeszką Nikolą Bartunkovą 4:6, 6:2, 3:6.

Katarzyna Kawa

Kawa nie była faworytką tego meczu - w rankingu WTA zajmuje 163. miejsce, natomiast Bartunkova plasuje się na 93. pozycji.

 

Porażka 33-letniej tenisistki oznacza, że w turnieju głównym wystąpią trzy Polki.

 

Rozstawiona z numerem 4. Iga Świątek w pierwszej rundzie ma wolny los, a w drugiej zagra z reprezentantką Australii Darią Kasatkiną lub z kwalifikantką.

 

Magda Linette rozpocznie zmagania w Madrycie od meczu z Amerykanką Robin Montgomery, natomiast Magdalena Fręch od starcia z Czeszką Kateriną Siniakovą.

 

Katarzyna Kawa - Nikola Bartunkova 4:6, 6:2, 3:6

