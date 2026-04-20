"Cieszę się, że mogłem być częścią tej drużyny". Kolejny siatkarz odszedł z Jastrzębskiego Węgla

Informację o odejściu Usowicza z zespołu przekazano w mediach społecznościowych drużyny.

"Kolejnym graczem, który opuszcza szeregi naszego klubu, jest środkowy bloku Łukasz Usowicz. Dziękujemy za wszystko" - napisano w komunikacie.

"Niestety była to tylko roczna przygoda. Szatnia była fenomenalna. Kibice - najwyższa klasa światowa. Cieszę się, że mogłem być częścią tej drużyny" - powiedział zawodnik w pożegnalnym wideo.

Wcześniej z drużyną pożegnali się m.in.: Michał Gierżot, Maksymilian Granieczny, Łukasz Kaczmarek, Anton Brehme i Benjamin Toniutti.

JSW Jastrzębski Węgiel nie zagra w następnym sezonie PlusLigi z powodów finansowych. Istnieje duża szansa, że mieście wielokrotnego medalisty mistrzostw Polski będzie występował Barkom Każany Lwów.

