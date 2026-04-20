"Cieszę się, że mogłem być częścią tej drużyny". Kolejny siatkarz odszedł z Jastrzębskiego Węgla
Łukasz Usowicz nie jest już zawodnikiem JSW Jastrzębskiego Węgla. Polski środkowy bronił barw ekipy ze Śląska przez jeden sezon. Klub, który nie przystąpi do kolejnego sezonu PlusLigi, opublikował nagranie żegnające siatkarza.
Informację o odejściu Usowicza z zespołu przekazano w mediach społecznościowych drużyny.
"Kolejnym graczem, który opuszcza szeregi naszego klubu, jest środkowy bloku Łukasz Usowicz. Dziękujemy za wszystko" - napisano w komunikacie.
"Niestety była to tylko roczna przygoda. Szatnia była fenomenalna. Kibice - najwyższa klasa światowa. Cieszę się, że mogłem być częścią tej drużyny" - powiedział zawodnik w pożegnalnym wideo.
Wcześniej z drużyną pożegnali się m.in.: Michał Gierżot, Maksymilian Granieczny, Łukasz Kaczmarek, Anton Brehme i Benjamin Toniutti.
JSW Jastrzębski Węgiel nie zagra w następnym sezonie PlusLigi z powodów finansowych. Istnieje duża szansa, że mieście wielokrotnego medalisty mistrzostw Polski będzie występował Barkom Każany Lwów.