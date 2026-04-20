Co za historia! Polska siatkarka ze złotem zagranicznej ligi
Polska atakująca Aleksandra Omelaniuk sięgnęła z drużyną Engelholm VS po złoty medal siatkarskich mistrzostw Szwecji. Historia jest o tyle niesamowita, że jeszcze kilkanaście miesięcy temu klub był na skraju upadku!
W lutym 2025 roku włodarze "Niebiesko-Czarnych" poinformowali, że Engelholm VS jest zmuszony wycofać się z Elitserien (najwyższa klasa rozgrywkowa w żeńskiej siatkówce w Szwecji) przed sezonem 2025/2026 z powodu problemów finansowych.
Apele o ratowanie klubu, zamieszczone wówczas w lokalnych mediach, przyniosły jednak znakomity efekt: środowisko biznesowe ze Skanii wyciągnęło do Engelholm VS pomocną dłoń, a dzięki kilku poważnym umowom sponsorskim udało się ostatecznie wystartować w lidze.
Efekt końcowy przeszedł najśmielsze oczekiwania. "Niebiesko-Czarne" najpierw świetnie spisały się w sezonie zasadniczym, kończąc tę fazę na 2. miejscu w tabeli (dwa punkty za Linkopings VC), a następnie kontynuowały kapitalną serię w play-offach, eliminując najpierw Goeteborg VBK (3-0 w serii), potem ubiegłorocznego wicemistrza, Hylte/Halmstad VBK (3-2 w serii), a na koniec odprawiając w wielkim finale brązowe medalistki sprzed roku, Orebro Volley (3-0).
- Jestem niesamowicie dumna z każdej zawodniczki naszej drużyny. To złoto jest udokumentowaniem tego, jak ciężko pracowałyśmy przez ostatni rok - cieszyła się w rozmowie z dziennikiem "Helsingborgs Dagblad" Claire Cossarini, kanadyjska środkowa Engelholm.
Swój wkład w odzyskanie po trzech latach mistrzowskiego tytułu miała polska atakująca Aleksandra Omelaniuk. 27-letnia wychowanka Legionovii wróciła do Engelholm VS przed bieżącym sezonem z austriackiego ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt. Wcześniej reprezentowała ten klub w latach 2022 - 2024.
Dla "Niebiesko-Czarnych" było to dziewiąte w historii złoto Elitserien. Wcześniej klub ze Skanii triumfował w latach 2006, 2009, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2023.