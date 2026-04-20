Czas dać z siebie wszystko i wskoczyć do finału z elitą Ninja. Kto pokona rywali?

Na tym etapie nikt jeszcze nie odpadnie, jednak wyniki pierwszych biegów będą miały kluczowe znaczenie dla dalszego układu rywalizacji, ponieważ zdecydują o zestawieniu kolejnych pojedynków, w których najszybsi zmierzą się z wolniejszymi.

Pierwszy tor obejmie grzybki, lot tarzana, drogę rowerową, spacer hydraulika, pływające płytki, piekielną wspinaczkę oraz krzywą ścianę. To wymagający sprawdzian wszechstronności, w którym liczyć się będzie zarówno dynamika i siła, jak i koordynacja, precyzja oraz umiejętność utrzymania rytmu na końcowych, najbardziej wyczerpujących elementach.

Drugi tor również będzie oparty na znanych przeszkodach, jednak jego przebieg i tempo rywalizacji sprawią, że zawodnicy będą musieli szybko adaptować się do zmieniających się warunków. Zmierzą się tam kolejno z tłokami wymagającymi dynamiki i siły nóg, wspinaczką sprawdzającą wytrzymałość górnych partii ciała, alejką UFO testującą chwyt i koordynację, ruchomymi kładkami wymagającymi równowagi i stabilności ramion, a także chwiejnych łódek i siatką, gdzie kluczowe będą skoki, huśtanie i precyzyjne ruchy w powietrzu.

Półfinał wprowadzi również dodatkowe możliwości awansu i ostatecznej selekcji. Sześciu zawodników otrzyma szansę startu w biegu ostatniej szansy, z którego wyłonionych zostanie trzech "lucky loserów" awansujących do finału. Z kolei wyścig na power tower dwóch par rozstrzygnie, która dwójka bezpośrednio wejdzie do półfinału, a która zakończy udział w programie. Całość sprawi, że etap ten stanie się nie tylko testem sprawności, ale też odporności psychicznej i zdolności do radzenia sobie z presją decydujących momentów rywalizacji.

W tym kluczowym odcinku zobaczymy aż szóstkę zawodników poniżej 18 roku życia. Wśród nich: Franciszek Głowacki z Warszawy, Tymon Szuflicki z Nowej Woli w woj. mazowieckim, Tymoteusz Jarzembowski z Gdańska, Agata Gozdek z Kalet w woj. śląskim, Piotr Wróbel z Warszawy oraz Patrycja Teska z Gdyni.

W półfinale zobaczymy również szerokie grono zawodników z całej Polski. Województwo śląskie zaznaczy swoją obecność dzięki Pawłowi Ciszewskiemu, Szymonowi Rapaczowi, Markowi Makowskiemu oraz Mateuszowi Majkowi.

Z Pomorza na torze pojawią się Cezary Szulwach, Łukasz Józefiak, Grzegorz Niecko, Grzegorz Matyszewski i Łukasz Kończak. Silną obsadę będzie miało Mazowsze – w tej grupie znaleźli się Patryk Obrębski, Paula Kulig, Lyana Degoyeva, Rafał Golan, Kacper Gazurek, Jakub Zawistowski oraz Krzysztof Orankiewicz.

Dolny Śląsk zaznaczy swoją obecność dzięki Kacprowi Tomkiewiczowi, Andrzejowi Buczykowi i Oskarowi Haraczowi. Z województwa łódzkiego wystąpią Natalia Adamkiewicz, Monika Gawron, Dawid Włodarczyk oraz Damian Drzewiecki.

Małopolskę reprezentować będą Jakub Dyda i Mateusz Strupiński, a z województwa lubuskiego na torze zobaczymy Krzysztofa Spławskiego i Teofila Deciuka.

Kujawsko-pomorskie ma swojego przedstawiciela w osobie Mateusza Piątkowskiego, a województwo lubelskie – Michała Klimka.

Wystartują także zawodnicy z zagranicy: Dżoel Mattli ze Szwajcarii, Immy Hales i Bethany Lodge z Wielkiej Brytanii, Ole Janek z Niemiec oraz Isabela Folsom ze Stanów Zjednoczonych.

Transmisja "Ninja vs Ninja" we wtorek o godz. 21.30 w Polsacie.

