Hurkacz z nowym trenerem, a teraz takie słowa! "Krnąbrny"

W marcu Hubert Hurkacz zakończył współpracę z Chilijczykiem Nicolasem Massu. Teraz, niemal po miesiącu, poznaliśmy nowego szkoleniowca Wrocławianina. Został nim Francuz Gilles Cervara.

45-latek w przeszłości, od 2017 do 2025, pracował z Daniiłem Miedwiediewem. Wraz z Rosjaninem sięgnął po wiele sukcesów, na czele z tytułem wielkoszlemowym na US Open 2021.

- To nie byle jakie osiągnięcie. Wtedy Novak Djoković był na drodze do zdobycia Kalendarzowego Wielkiego Szlema. Dokonało tego tylko dwóch tenisistów, a Djoković potknął się na ostatniej przeszkodzie. To Gilles Cervara nakreślił genialny plan dla Miedwiediewa - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport Tomasz Lorek, ekspert i komentator naszej stacji.

Cervara rozstał się z Miedwiediewem po ośmiu latach. Następnie prowadził utalentowanego Nishesha Basavareddy'ego.

- Amerykanin pod jego skrzydłami "ruszył z kopyta" - ocenił Lorek.

Teraz Cervara staje w obliczu kolejnego zadania. Mowa oczywiście o współpracy z Hurkaczem.

- To genialny chłopak, który ma analityczny umysł. Jest jednak trenerem, który potrzebuje dłuższego rozbiegu. Czasem ma krnąbrny umysł i niepospolity pomysł na grę, ale myślę, że to będzie owocować - wyjaśnił Lorek.

