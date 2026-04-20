Hurkacz z nowym trenerem, a teraz takie słowa! "Krnąbrny"
Gilles Cervara został nowym szkoleniowcem Huberta Hurkacza. Francuz w przeszłości pracował z Daniiłem Miedwiediewem, z którym wygrał między innymi wielkoszlemowe US Open. - To genialny chłopak, który ma analityczny umysł - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport Tomasz Lorek, ekspert i komentator naszej stacji.
W marcu Hubert Hurkacz zakończył współpracę z Chilijczykiem Nicolasem Massu. Teraz, niemal po miesiącu, poznaliśmy nowego szkoleniowca Wrocławianina. Został nim Francuz Gilles Cervara.
45-latek w przeszłości, od 2017 do 2025, pracował z Daniiłem Miedwiediewem. Wraz z Rosjaninem sięgnął po wiele sukcesów, na czele z tytułem wielkoszlemowym na US Open 2021.
- To nie byle jakie osiągnięcie. Wtedy Novak Djoković był na drodze do zdobycia Kalendarzowego Wielkiego Szlema. Dokonało tego tylko dwóch tenisistów, a Djoković potknął się na ostatniej przeszkodzie. To Gilles Cervara nakreślił genialny plan dla Miedwiediewa - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport Tomasz Lorek, ekspert i komentator naszej stacji.
Cervara rozstał się z Miedwiediewem po ośmiu latach. Następnie prowadził utalentowanego Nishesha Basavareddy'ego.
- Amerykanin pod jego skrzydłami "ruszył z kopyta" - ocenił Lorek.
Teraz Cervara staje w obliczu kolejnego zadania. Mowa oczywiście o współpracy z Hurkaczem.
- To genialny chłopak, który ma analityczny umysł. Jest jednak trenerem, który potrzebuje dłuższego rozbiegu. Czasem ma krnąbrny umysł i niepospolity pomysł na grę, ale myślę, że to będzie owocować - wyjaśnił Lorek.
Cała rozmowa z Tomaszem Lorkiem w załączonym materiale wideo: