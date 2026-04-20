Kapitalne wieści! Polak zawalczy o medal mistrzostw Europy

Sporty walki

Za nami pierwszy dzień rywalizacji reprezentantów Polski na mistrzostwach Europy w zapasach. Ze świetnej strony w stylu klasycznym pokazał się Mairbek Salimov, który we wtorek zawalczy o brązowy medal.

Dwóch zawodników zapasów na macie, jeden w niebieskim trykocie z podniesioną ręką przez sędziego, drugi w czerwonym trykocie.
fot. UNITED WORLD WRESTLING
Mairbek Salimov stoczy bój o brąz mistrzostw Europy

Zawody świetnie rozpoczął Mairbek Salimov (KS Wschód Białystok). W walce kwalifikacyjnej pewnie wygrał 5:2 z Bułgarem Nikolayem Ivanovem Vichevem. W 1/4 finału zdecydowanie zwyciężył przez przewagę techniczną z Norwegiem Mortenem Thoresen, prezentując dwa fantastyczne rzuty w pierwszej rundzie. Triumfował 8:0.

 

ZOBACZ TAKŻE: Adam Konopka: Szermierka nam się feminizuje i bardzo się z tego cieszymy

 

Walka półfinałowa z Rosjaninem walczącym pod flagą UWW Sergeyem Emelinem niestety nie ułożyła się po naszej myśli. Salimov pierwszy trafił do parteru i później dostał jeszcze ostrzeżenie. Poniósł porażkę z doświadczonym i utytułowanym zawodnikiem.

 

Reprezentant Polski powalczy we wtorek o brązowy medal mistrzostw Europy z Ormianinem Karenem Aslanyanem. Salimov okazał się od niego gorszy na zeszłorocznym czempionacie w Bratysławie.

 

Poniedziałek nie był udanym dniem dla Mateusza Bernatka (AKS Piotrków Trybunalski) i Arkadiusza Kułynycza (RCSZ Olimpijczyk Radom). Obaj odpadli z turnieju.

jc, informacja prasowa
Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Vitaly Stalchenko - Lukas Labasko. Skrót walki
Zobacz także

Podlaskie Boxing Show IV. Wyniki i skróty gali (WIDEO)

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 