Kapitalne wieści! Polak zawalczy o medal mistrzostw Europy

Zawody świetnie rozpoczął Mairbek Salimov (KS Wschód Białystok). W walce kwalifikacyjnej pewnie wygrał 5:2 z Bułgarem Nikolayem Ivanovem Vichevem. W 1/4 finału zdecydowanie zwyciężył przez przewagę techniczną z Norwegiem Mortenem Thoresen, prezentując dwa fantastyczne rzuty w pierwszej rundzie. Triumfował 8:0.

Walka półfinałowa z Rosjaninem walczącym pod flagą UWW Sergeyem Emelinem niestety nie ułożyła się po naszej myśli. Salimov pierwszy trafił do parteru i później dostał jeszcze ostrzeżenie. Poniósł porażkę z doświadczonym i utytułowanym zawodnikiem.

Reprezentant Polski powalczy we wtorek o brązowy medal mistrzostw Europy z Ormianinem Karenem Aslanyanem. Salimov okazał się od niego gorszy na zeszłorocznym czempionacie w Bratysławie.

Poniedziałek nie był udanym dniem dla Mateusza Bernatka (AKS Piotrków Trybunalski) i Arkadiusza Kułynycza (RCSZ Olimpijczyk Radom). Obaj odpadli z turnieju.

jc, informacja prasowa