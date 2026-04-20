"Klątwa przełamana". Jedna z najlepszych siatkarek świata wreszcie ze złotem
Tijana Bosković, jedna z najlepszych siatkarek świata, zdobyła wreszcie upragnione mistrzostwo Turcji. Serbka, która po dziesięciu latach gry dla Eczacibasi Stambuł przeniosła się do VakifBanku, zdobyła z klubem swoje pierwsze złoto nad Bosforem.
Wychowanka Vizury Belgrad trafiła do Sultanlar Ligi przed sezonem 2015/2016, zostając zawodniczką Eczacibasi. Mimo dziesięciu lat gry w barwach tej ekipy, ani razu nie udało jej się sięgnąć po mistrzostwo Turcji. Nawet gdy zespół Bosković dochodził do finału, za każdym razem musiał uznawać wyższość rywalek - czy to VakifBanku, czy Fenerbahce. Ostatecznie w ciągu dekady, spędzonej w Eczacibasi, Serbka zdobyła trzy brązowe i cztery srebrne medale ligi tureckiej.
Serbskie media zaczęły nawet pisać w kontekście Bosković o "tureckiej klątwie", gdyż znakomita atakująca sięgała w tym czasie po złote medale mistrzostw Europy, dwukrotnie zdobywała mistrzostwo świata, zostając MVP imprezy, a gdy dochodziło do rywalizacji w Sultanlar Ligi, za każdym razem musiała patrzeć, jak z tytułu cieszą się inni.
Teraz klątwa została przełamana. Tijana Bosković przed sezonem zamieniła Eczacibasi na inną ekipę ze Stambułu, VakifBank, i już w pierwszym roku startów dla tego klubu mogła cieszyć się z upragnionego mistrzostwa. Rywalizacja o złoto była niezwykle zacięta i rozstrzygnęła się dopiero w piątym meczu, w którym VakifBank pokonał drużynę Agnieszki Korneluk, Fenerbahce Medicana Stambuł, 3:1.