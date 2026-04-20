Kubańska siatkarka wspomniała o Wilfredo Leonie. "Nasze życie jest skomplikowane"

21-letnia Ferrer trafiła do Europy jeszcze jako nastolatka, przenosząc się w 2023 roku z Ciudad Hawana do młodzieżowego zespołu ACS Academika Focsani z Rumunii. Następnie reprezentowała barwy seniorskich ekip CSM Focsani 2007, KS Teuta (Albania), a od sezonu 2025/2026 Kubanka gra w ŻOK Ub.

Na początku marca młoda rozgrywająca zdobyła Puchar Serbii, prowadząc swój klub do finałowego zwycięstwa 3:2 nad OK Tent Obrenovac. Ostatnio Ferrer udzieliła bałkańskim mediom długiego wywiadu, w którym wspomniała między innymi o... asie reprezentacji Polski, Wilfredo Leonie.

- Nasze życie jest skomplikowane, ponieważ napotykamy tysiące przeszkód, by móc robić to, co kochamy, czyli uprawiać sport. To właśnie dlatego każdy sportowiec z Kuby, gdy tylko ma okazję do startów, zawsze robi to z wielkim pragnieniem zwycięstwa. Niektórzy, jak Melissa Vargas i Wilfredo Leon, podjęli decyzję o budowaniu swojego życia i kariery poza Kubą, ale zawsze noszą to wszystko w sercach. Ja jestem dumna, że pochodzę z kraju, w którym pomimo takich trudności decydujemy się nie poddawać, lecz walczyć każdego dnia o to, czego pragniemy - powiedziała Ferrer w rozmowie z Meridian Sport Srbija.

Urodzony w Santiago de Cuba Wilfredo Leon od 2019 roku reprezentuje Polskę, a od 2024 roku gra również w PlusLidze w barwach Bogdanki LUK Lublin. Z kolei Melissa Vargas, również pochodząca z Kuby, od 2023 roku gra w reprezentacji Turcji.