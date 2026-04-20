Losowanie turnieju w Madrycie za nami. Hurkacz nie zna jeszcze rywala

Impreza rangi ATP Masters 1000 w Madrycie należy do jednych z największych w okresie gry na nawierzchni ziemnej. To też ważny przystanek przed wielkoszlemowym Roland Garros. Zmagania w Hiszpanii potrwają od 22 kwietnia do 3 maja.

Teraz poznaliśmy drabinkę. W niej znalazł się jeden reprezentant Polski - Hubert Hurkacz. Wrocławianin zawody rozpocznie od pierwszej rundy, a w niej zmierzy się z tenisistą z kwalifikacji.

Zdecydowanie trudniejsze zadanie Hurkacz może mieć w drugiej fazie. Tam na triumfatora jego pojedynku czeka rozstawiony z "6" Lorenzo Musetti. Włoch na start ma wolny los.

Turniejowa "1" to Włoch Jannik Sinner. Największym nieobecnym jest kontuzjowany Hiszpan Carlos Alcaraz. Wśród Polaków zabrakło Kamila Majchrzaka, który również leczy uraz.

Transmisje meczów turnieju ATP w Madrycie na sportowych antenach Polsatu i online na Polsat Box Go.

jc, Polsat Sport