Nowe wieści ws. Mikołaja Sawickiego! "Nie doszło do naruszenia przepisów"

W maju zeszłego roku Mikołaj Sawicki został oskarżony o stosowanie niedozwolonej substancji dopingowej i zawieszony na kilka miesięcy. Dopiero niedawno Światowa Organizacja Antydopingowa (WADA) postanowiła odwiesić siatkarza, ponieważ w analizie jego próbek dopatrzono się błędów laboratoryjnych. To oznaczało, że przyjmujący mógł wrócić do gry.

13 kwietnia kolejne wieści w tej sprawie przekazała Polska Agencja Antydopingowa (POLADA). W komunikacie poinformowano, że zawodnik został uniewinniony.

Teraz POLADA wydała następne oświadczenie.



"Informujemy, że Panel Dyscyplinarny uznał, iż nie doszło do naruszenia przepisów antydopingowych przez zawodnika Mikołaja Sawickiego. Prawo do wniesienia odwołania od tego rozstrzygnięcia przysługuje: POLADA, FIVB oraz WADA. Polska Agencja Antydopingowa nie będzie składać odwołania w tej sprawie, w pełni respektując orzeczenie Panelu Dyscyplinarnego" - czytamy.

Obecnie Sawicki walczy o kolejne mistrzostwo Polski w barwach Bogdanki LUK Lublin. Podopieczni Stephane'a Antigi w finale PlusLigi zmierzą się z Aluronem CMC Wartą Zawiercie.

jc, Polsat Sport