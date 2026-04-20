Piast Gliwice nie może zaliczyć ostatnich tygodni do udanych. Po przerwie reprezentacyjnej przegrał dwa niezwykle ważne mecze - z Bruk-Bet Termalicą oraz Pogonią Szczecin.

Trener Daniel Mysliwiec nie ukrywa, że atmosfera nie jest najlepsza.

- W grupie ambitnych ludzi takie wydarzenia, jak dwie porażki z rzędu, nie przechodzą bez echa. Zawsze się pojawiają nerwy. Nie ukrywam, że nie jest spokojnie. Ale mam przekonanie, że ta siła i energia zostaną odpowiednio spożytkowane - przekazał, cytowany przez PAP.

Kolejnym rywalem Piasta będzie ofensywnie nastawiona Lechia Gdańsk, która po dwóch zwycięstwach z rzędu przed tygodniem poniosła porażkę w spotkaniu z Wisłą Płock. Drużyna z Gliwic musi uważać przede wszystkim na Tomasa Bobcka, Camilo Menę oraz będącego w znakomitej formie Aleksandara Cirkovicia.

- Sposób gry Gdańszczan się nie zmienia. Są nastawieni na ofensywę. Trener John Carver zachęca ich nawet do popełniania błędów, bo wtedy piłkarze się rozwijają. Mają odwagę, idą do przodu z dużą swobodą, co trzeba docenić - podsumował Myśliwiec.

