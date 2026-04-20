PlusLiga: Indykpol AZS Olsztyn - PGE GiEK Skra Bełchatów. Relacja live i wynik na żywo
Indykpol AZS Olsztyn podejmie PGE GiEK Skra Bełchatów w trzecim starciu o piąte miejsce w PlusLidze. Relacja live i wynik na żywo meczu PGE GiEK Skra Bełchatów - Indykpol AZS Olsztyn na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.
Rywalizacja między drużynami z Olsztyna i Bełchatowa wciąż nie została rozstrzygnięta. W pierwszym meczu triumfowali zawodnicy Daniela Plińskiego, natomiast w drugim - siatkarze Krzysztofa Stelmacha. Oba spotkania zakończyły się po tie-breaku.
Decydujące będzie zatem trzecie starcie w Olsztynie. Warto przypomnieć, że stawką jest piąte miejsce w PlusLidze oraz prawo gry w europejskich pucharach. Oba zespoły od dawna nie miały okazji w nich zagrać.
