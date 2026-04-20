Gdzie obejrzeć Polsat Siatcast z Pawłem Zatorskim?

Gospodarzami programu Polsat SiatCast będą jak zwykle Jakub Bednaruk i Marek Magiera.

ZOBACZ TAKŻE: "Cieszę się, że mogłem być częścią tej drużyny". Kolejny siatkarz odszedł z Jastrzębskiego Węgla

Tym razem ich gościem będzie Paweł Zatorski. Legendarny siatkarz zakończył niedawno reprezentacyjną karierę. Ten temat zdominuje rozmowę prowadzących z zawodnikiem.

Ponadto w programie poruszone zostaną bieżące wątki dotyczące PlusLigi i Tauron Ligi.

Transmisja Polsat SiatCast we wtorek w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 09:00.