Środowisko żeglarskie w ogólnopolskim dialogu - 58. Sejmik Sprawozdawczy PZŻ i VII Konwent

Tegoroczny, 58. Sejmik Sprawozdawczy był pierwszym po wyborze nowego Zarządu, którego kadencja potrwa do 2029 roku. Podczas ubiegłorocznego Sejmiku Sprawozdawczo-Wyborczego na stanowisko prezesa PZŻ wybrano Tomasza Holca.



Tradycyjnie wydarzenie stanowiło okazję do podsumowania całorocznej działalności – obejmującej m.in sport wyczynowy i amatorski, szkolenie, finanse, marketing oraz zarządzanie – a także do podejmowania kluczowych decyzji dotyczących dalszego rozwoju Związku.



Obrady otworzył prezes PZŻ, Tomasz Holc, witając zgromadzonych gości. Głos zabrał również Robert Korzeniowski – czterokrotny mistrz olimpijski w lekkoatletyce i doradca Ministra Sportu i Turystyki, który pracuje nad strategią rozwoju polskiego sportu do 2040 roku. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie popularyzacji i reformy sportu oraz wsparcia dla Polskiego Związku Żeglarskiego.



Odnosząc się do rozwoju żeglarstwa w Polsce, zaznaczył, że jednym z kluczowych celów powinno być podniesienie rangi klubu sportowego i zawodu trenera jako funkcji prestiżowych i istotnych społecznie. Nawiązał także do planów zgłoszenia przez Polskę kandydatury do organizacji igrzysk olimpijskich w 2040 lub 2044 roku.



– Bez obecności polskiego sportu na arenie międzynarodowej oraz bez dyplomacji sportowej nie ma mowy o odegraniu znaczącej roli w staraniach o organizację igrzysk olimpijskich. Z drugiej strony, bez pracy u podstaw, którą wykonujecie z młodymi żeglarzami, nie będzie możliwe, aby młode talenty dożeglowały do triumfów olimpijskich, do medali i do tego by sławić Polskę – podsumował Robert Korzeniowski.



Decyzje organizacyjne i przegląd działalności PZŻ



W trakcie wydarzenia delegaci podjęli szereg istotnych decyzji, w tym przyznali tytuł Członka Honorowego PZŻ Markowi Berkowskiemu, a Marii Oleksy wręczyli Honorową Odznakę „Zasłużony dla Żeglarstwa Polskiego”.



Podczas Sejmiku omówiono także aktualnie realizowane projekty, w tym program PGE PolSailing, projekt e-Sailing oraz działania wspierające żeglarzy z niepełnosprawnościami. Wiceprezes ds. sportu Tomasz Figlerowicz podsumował rok 2025 w kontekście działalności Kadry Narodowej PZŻ i wyników osiąganych na arenie międzynarodowej. Skarbnik PZŻ, Maksymilian Paśko, przedstawił sprawozdanie finansowe, natomiast wiceprezes ds. turystyki Jarosław Bazylko omówił kwestie związane z regatami regionalnymi. Wiceprezes ds. szkolenia Katarzyna Domańska zaprezentowała działania w obszarze współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, a także konieczność opracowania i wdrożenia sektorowych kwalifikacji w zakresie kształcenia kadr instruktorskich i trenerskich. Omówiła również dane statystyczne dotyczące ubiegłorocznych egzaminów żeglarskich i perspektywę utworzenia szkolenia ratowniczego dla instruktorów, trenerów oraz egzaminatorów. Były prezes PZŻ, Tomasz Chamera, przedstawił projekt inwestycyjny Nova Marina Gdynia – przestrzeni mieszkalno-użytkowej w sercu Gdyni.



Wyróżnienia, nagrody i uchwały Sejmiku



Podczas wydarzenia wręczono także nagrody w konkursie Błękitny Spinaker:



- w kategorii Śródlądowa Impreza Roku – Regaty o Puchar Burmistrza Pyskowic 2025 oraz Piknik Rodzinny „Pod Żaglami” 2025,

- w kategorii Śródlądowe Regaty Roku – VI Wisła Sailing Days 2025,

- w kategorii Śródlądowy Rejs Roku (ex aequo):

„Białym Pazurem” po Wiśle na Zatokę Gdańską oraz „D jak Dunaj”.



Przeprowadzono również szereg głosowań, w tym ustanowiono rok 2026 Rokiem Kapitana Ludomira Mączki. W ramach wolnych wniosków prezes PZŻ przypomniał, że w 2026 roku przypada 30. rocznica zdobycia przez Mateusza Kusznierewicza pierwszego olimpijskiego medalu dla polskiego żeglarstwa. Podkreślił, że złoty medal wywalczony podczas Igrzysk Olimpijskich w Atlancie w 1996 roku był przełomowym momentem dla rozwoju tej dyscypliny w Polsce i do dziś ma istotne znaczenie dla środowiska żeglarskiego.



Podsumowanie pierwszego roku kadencji władz PZŻ



Podczas Sejmiku Sprawozdawczego prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Holc, podsumował pierwszy rok swojej kadencji.



– Miniony rok był okresem wielu wyzwań. Kluczowe znaczenie miała dla mnie komunikacja z szeroko rozumianym środowiskiem żeglarskim. Nie dotyczy to wyłącznie sportu wyczynowego, który jest stosunkowo dobrze komunikowany, lecz także pozostałej części społeczności żeglarskiej, liczącej w Polsce około 4,2 mln osób. Moim celem jest dotarcie do każdego żeglarza i sprawienie, by czuł się dostrzeżony oraz miał poczucie, że Związek działa również na jego rzecz – podkreślił prezes.



Zaznaczył również, że w minionym roku podjęto działania mające na celu lepsze pokazanie roli Związku w środowisku żeglarskim oraz rozwijano współpracę z nowymi partnerami m. in. Totalizatorem Sportowym oraz telewizją Polsat, z którą została podpisana trzyletnia umowa.



VII Konwent Okręgowych Związków Żeglarskich i Stowarzyszeń Klas Regatowych



VII Konwent Okręgowych Związków Żeglarskich i Stowarzyszeń Klas Regatowych stanowił platformę dialogu środowiska żeglarskiego z całej Polski. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu PZŻ oraz reprezentanci OZŻ i Stowarzyszeń Klas Regatowych, którzy wspólnie podsumowali miniony rok i omówili kierunki dalszych działań.



– Podczas swojej kadencji chciałbym dotrzeć do jak najszerszego grona żeglarzy, aby każdy czuł się zauważony. Państwo mają bezpośredni kontakt z wieloma z nich, dlatego zależy mi na Państwa opinii, jak skuteczniej docierać do tej społeczności – mówił prezes Tomasz Holc.



Wspólne rozmowy, decyzje i kierunki działań pokazują, że polskie żeglarstwo rozwija się w dialogu i partnerstwie. To solidna baza do dalszego wzmacniania całego środowiska – od szkolenia po sport wyczynowy.

