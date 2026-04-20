Szef FIVB stawia ich za wzór. "Nie zdziwię się, jak zobaczymy ten zespół na podium igrzysk"

W ubiegłym roku męska reprezentacja Bułgarii zachwyciła podczas rozgrywanych na Filipinach mistrzostw świata, wracając z imprezy ze srebrem, a siatkarska kadra kobiet U-19 sięgnęła po mistrzostwo globu.

Fabio Azevedo, prezes FIVB, przyznał podczas kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Sportowych, że jest zachwycony pracą, jaką kraj z południowo-wschodniej części Europy wykonał w ostatnich latach w kwestiach rozwoju tej dyscypliny.

- Spójrzcie, ile siatkarskich talentów ma Bułgaria i jak znakomicie się z nimi pracuje. Spójrzcie, co ci fantastyczni chłopcy zrobili na ostatnich mistrzostwach świata. To wciąż młodzi zawodnicy, a dotarli do finału imprezy. Przyjrzyjcie im się uważnie, bo ja nie zdziwię się, jak zobaczymy ich na podium najbliższych igrzysk olimpijskich - powiedział Azevedo, cytowany przez bułgarski dziennik "24 Chasa".

Brazylijczyk zaznaczył, że Bułgarzy kapitalnie wykorzystali szanse, stwarzane poszczególnym federacjom przez FIVB. Działacz podkreślił bowiem, że to właśnie dzięki specjalnemu programowi Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej BVF dostała dofinansowanie na zatrudnienie w kadrze włoskiego fachowca, Gianlorenzo Blenginiego, który poprowadził "Junaków" do srebra MŚ.