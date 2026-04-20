To oni będą faworytem MŚ! Legenda wskazuje jasno

55-letni obecnie Cafu rozegrał w ekipie „Canarinhos” 142 mecze. Wystąpił w czterech turniejach MŚ, dwukrotnie zdobywając trofeum – w 1994 i 2002 roku, a raz zajmując drugie miejsce - w 1998.

Teraz postrzega drużynę Carlo Ancelottiego jako głównego kandydata do złota na mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

- Brazylia, jako pięciokrotny mistrz świata, jest faworytem. Ma wielkie gwiazdy, świetnego trenera i widzę duże szanse na jej zwycięstwo - powiedział na konferencji prasowej Cafu, ambasador nagród Laureus, które zostaną wręczone podczas gali w Madrycie.

- Główny problem może stanowić brak czasu na przygotowanie się do imprezy. To będzie wyzwanie, ale jest nadzieja, że dobrze sobie poradzą - dodał.

Były znakomity piłkarz odniósł się również do końcówki sezonu w Europie, zwłaszcza do rywalizacji w Lidze Mistrzów. Przyznał, że broniący trofeum Paris Saint-Germain to jeden z głównych kandydatów do triumfu, choć jego faworytem jest Bayern Monachium, który zagra w półfinale właśnie z mistrzami Francji.

Cafu był także pytany o Real Madryt, który zakończy sezon prawdopodobnie bez żadnych tytułów. Słynny Brazylijczyk nie krytykował jednak „Królewskich”.

- Kiedy przegrywasz z wielkimi drużynami, nie sądzę, że cokolwiek poszło nie tak, ale po prostu przeciwnik był lepszy. Real ma świetnych piłkarzy i widać to po liczbie reprezentantów kraju. Nie zawsze można wygrywać – podsumował.

PI, PAP