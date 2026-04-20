Wspaniała informacja! Dawid Kubacki ponownie zostanie ojcem

Zimowe

Dawid Kubacki po raz trzeci zostanie ojcem. Takie informacje przekazała żona skoczka, Marta. Tym razem na świat przyjdzie chłopiec. "W końcu tata nie będzie sam" - napisała w swoich mediach społecznościowych.

Dawid Kubacki w kombinezonie skoczka narciarskiego, z kaskiem na głowie i nartami w ręku.
fot. PAP
Dawid Kubacki będzie miał syna

Miniony sezon nie należał do udanych dla Dawida Kubackiego. Polski skoczek narciarski był daleko od swojej najwyższej formy. Nie załapał się również do składu na igrzyska olimpijskie.

 

Inaczej mają się jednak sprawy pozasportowe. Żona Kubackiego, Marta, przekazała wspaniałe wieści. Małżeństwo spodziewa się trzeciego dziecka.

 

"2:1 dla dziewczyn… ale w końcu tata nie będzie sam" - napisała w swoich mediach społecznościowych.

 

 

Kubacka zdradziła tym samym płeć dziecka. Będzie to oczywiście chłopiec. Obecnie małżeństwo wychowuje dwójkę córek - Zuzannę i Maję.

jc, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
DAWID KUBACKIMARTA KUBACKASKOKISKOKI NARCIARSKIESPORTY ZIMOWEZIMOWE
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

