Wspaniała informacja! Dawid Kubacki ponownie zostanie ojcem

Miniony sezon nie należał do udanych dla Dawida Kubackiego. Polski skoczek narciarski był daleko od swojej najwyższej formy. Nie załapał się również do składu na igrzyska olimpijskie.

Inaczej mają się jednak sprawy pozasportowe. Żona Kubackiego, Marta, przekazała wspaniałe wieści. Małżeństwo spodziewa się trzeciego dziecka.

"2:1 dla dziewczyn… ale w końcu tata nie będzie sam" - napisała w swoich mediach społecznościowych.

Kubacka zdradziła tym samym płeć dziecka. Będzie to oczywiście chłopiec. Obecnie małżeństwo wychowuje dwójkę córek - Zuzannę i Maję.

