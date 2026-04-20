WTA ogłasza po zakończeniu turnieju w Stuttgarcie. Pilne wieści dla Świątek

Świątek wraz z kilkoma innymi tenisistkami z czołówki w minionym tygodniu rywalizowała w turnieju WTA 500 na kortach ziemnych w Stuttgarcie. Polka, podobnie jak rok temu, dotarła do ćwierćfinału, więc ten występ pozostał bez wpływu na jej dorobek punktowy. 24-letnia Raszynianka zdołała jednak nieco zmniejszyć stratę do wyprzedzającej ją Gauff, która również odpadła w Stuttgarcie w ćwierćfinale, i obecnie traci do niej zaledwie sześć punktów.

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek już wie! Losowanie za nami

W imprezie w Niemczech triumfowała będąca w znakomitej formie od początku sezonu Rybakina. Dzięki zwycięstwu, a także korzystając z absencji Sabalenki, reprezentantka Kazachstanu zmniejszyła stratę do liderki rankingu z 2917 punktów do 2395.

W czołowej dziesiątce doszło do jednej zmiany - na ósme z dziewiątego miejsca awansowała Rosjanka Mirra Andriejewa, która wyeliminowała Świątek w ćwierćfinale w Stuttgarcie, ale odpadła później w półfinale z Rybakiną. Zamieniła się pozycjami z Włoszką Jasmine Paolini.

Magdalena Fręch awansowała z 39. na 38. lokatę, a Magda Linette spadła z 56. na 57. miejsce.

Na najwyższą w karierze 118. pozycję awansowała Maja Chwalińska, która w niedzielę wygrała turniej WTA 125 w portugalskim Oeiras.

PAP