WTA w Madrycie: Magda Linette - Robin Montgomery. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Impreza rangi WTA 1000 w Madrycie to kolejne zmagania podczas okresu gry na nawierzchni ziemnej. Zawody są także jednym z najważniejszych sprawdzianów formy przed wielkoszlemowym Roland Garros.

 

W stolicy Hiszpanii występuje Magda Linette. 57. w rankingu WTA Polka w pierwszej rundzie mierzy się z 339. rakietą świata - Amerykanką Robin Montgomery.

 

Dla pań to trzecia bezpośrednia potyczka. Obie wcześniejsze kończyły się w trzech setach - w 2021 w Miami triumfowała Linette, natomiast w 2024 w 's-Hertogenbosch górą była Montgomery.

 

Co ciekawe, swój ostatni mecz Amerykanka rozgrywała przeciwko innej Polce. 21-latka uległa w półfinale zmagań WTA 125 w Oeiras Mai Chwalińskiej, która potem zwyciężyła cały turniej.

 

jc, Polsat Sport
