Zdjęcie w sieci wywołało burzę! Co dalej z Carlosem Alcarazem?

Tenis

Ostatni okres nie należy do udanych dla Carlosa Alcaraza. Hiszpan stracił pozycję lidera rankingu, a następnie doznał kontuzji przedramienia. Nie wiadomo, jak poważny jest uraz 22-latka, lecz lawinę spekulacji uruchomiła fotografia zamieszczona w mediach społecznościowych przez jedną z fanek tenisisty.

Carlos Alcaraz z opatrunkiem na ręce.
fot. PAP/EPA
To zdjęcie Carlosa Alcaraza wywołało spore poruszenie wśród fanów Hiszpana

Okres gry na nawierzchni ziemnej nie układa się po myśli Carlosa Alcaraza. Co prawda, w Monte Carlo dotarł do finału, jednak uległ w nim Włochowi Jannikowi Sinnerowi i stracił na jego rzecz pozycję lidera rankingu ATP.

 

Potem Hiszpan przystąpił do zmagań w Barcelonie. W pierwszej rundzie pokonał Fina Otto Virtanena, lecz zrezygnował z dalszej gry. Powodem była kontuzja przedramienia.

 

Jak się okazało, uraz Alcaraza jest poważniejszy. Niespełna 23-letni tenisista był zmuszony wycofać się również z prestiżowych zawodów rangi ATP Masters 1000 w Madrycie.

 

Teraz lawinę spekulacji uruchomiła fotografia zamieszczona przez fankę Hiszpana. Kobieta pozuje do zdjęcia wspólnie z Alcarazem, na którego ręce widać sporych rozmiarów opatrunek.

 

fot. instagram.com
 

Według medialnych doniesień, w środowisku Alcaraza rośnie niepokój. Wszystko to związane z nadchodzącym Roland Garros. Wielkoszlemowa rywalizacja w Paryżu to docelowy przystanek dla czołówki w tej części sezonu. Początek turnieju we Francji już 18 maja.

jc, Polsat Sport
