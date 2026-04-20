Zdjęcie w sieci wywołało burzę! Co dalej z Carlosem Alcarazem?

Okres gry na nawierzchni ziemnej nie układa się po myśli Carlosa Alcaraza. Co prawda, w Monte Carlo dotarł do finału, jednak uległ w nim Włochowi Jannikowi Sinnerowi i stracił na jego rzecz pozycję lidera rankingu ATP.

Potem Hiszpan przystąpił do zmagań w Barcelonie. W pierwszej rundzie pokonał Fina Otto Virtanena, lecz zrezygnował z dalszej gry. Powodem była kontuzja przedramienia.

Jak się okazało, uraz Alcaraza jest poważniejszy. Niespełna 23-letni tenisista był zmuszony wycofać się również z prestiżowych zawodów rangi ATP Masters 1000 w Madrycie.

Teraz lawinę spekulacji uruchomiła fotografia zamieszczona przez fankę Hiszpana. Kobieta pozuje do zdjęcia wspólnie z Alcarazem, na którego ręce widać sporych rozmiarów opatrunek.

Według medialnych doniesień, w środowisku Alcaraza rośnie niepokój. Wszystko to związane z nadchodzącym Roland Garros. Wielkoszlemowa rywalizacja w Paryżu to docelowy przystanek dla czołówki w tej części sezonu. Początek turnieju we Francji już 18 maja.

