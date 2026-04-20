Zmiana na ławce trenerskiej w PKO BP Ekstraklasie!

Piłka nożna

Luka Elsner nie jest już trenerem piłkarzy Cracovii - poinformował krakowski klub. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. Według nieoficjalnych informacji zastąpić go ma Bartosz Grzelak.

fot. PAP
fot. PAP
Luka Elsner

Słoweniec pracę w Krakowie rozpoczął 4 czerwca ubiegłego roku. Prowadził zespół w 31 oficjalnych meczach. Początkowo drużyna pod jego kierunkiem spisywała się bardzo dobrze i zajmowała miejsca w ścisłej czołówce tabeli.

 

W tym roku w 11 meczach odniosła jednak tylko dwa zwycięstwa, czterokrotnie remisowała i poniosła pięć porażek. W ostatniej kolejce przegrała 1:4 z Rakowem Częstochowa. Słoweniec rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron.

 

Według nieoficjalnych informacji nowym trenerem Cracovii zostanie Grzelak. Posiadający szwedzkie i polskie obywatelstwo szkoleniowiec pracował w m.in. AIK Solna oraz węgierskich klubach - Fehervar FC i Ujpest.

 

Cracovia z dorobkiem 37 punktów zajmuje 13. miejsce w tabeli i ma tylko trzy punkty przewagi nad strefą spadkową. Słoweniec kilka tygodni temu podał się do dymisji, ale nie została ona przyjęta przez zarząd klubu.

 

Krakowski klub w najbliższym meczu zagra w sobotę na swoim stadionie z Pogonią Szczecin.

jc, PAP
BARTOSZ GRZELAK CRACOVIA EKSTRAKLASA LUKA ELSNER PIŁKA NOŻNA PKO BP EKSTRAKLASA
