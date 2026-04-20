Znaleźli następcę trenera! Poprzedni nie przedłużył umowy z klubem

49-letni Niemiec, były szkoleniowiec m.in. FC Salzburg, Borussii Dortmund i RB Lipsk, związał się z Bournemouth trzyletnim kontraktem.

Prowadzący obecnie „Wisienki” Hiszpan Iraola - pochodzący z Kraju Basków - objął stery w Bournemouth w 2023 roku i doprowadził do znaczącej poprawy wyników drużyny. Klub zanotował najwyższą w swojej historii liczbę punktów w Premier League – 56 w sezonie 2024/25, zajmując wówczas dziewiąte miejsce w tabeli.

Obecnie „Wisienki” plasują się na ósmej pozycji - 48 pkt. Podopieczni Iraoli nie przegrali 13 ostatnich meczów w angielskiej ekstraklasie, notując w tym czasie sześć zwycięstw i siedem remisów. 11 kwietnia sensacyjnie wygrali na wyjeździe z liderem Arsenalem Londyn 2:1.

PI, PAP