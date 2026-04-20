Znaleźli następcę zmarłego trenera. To on będzie pracował z reprezentacją

61-letni były gwiazdor Realu Madryt i Barcelony przejmuje zespół narodowy po zmarłym 7 kwietnia trenerze Mircei Lucescu. W 2001 r. Hagi krótko pracował już z rumuńską kadrą.

Według zapowiedzi FRF Hagi poprowadzi zespół rumuński w eliminacjach mistrzostw Europy 2028 i mundialu 2030.

Wprawdzie w przeszłości Hagi prowadził ekipy piłkarskie, ale do historii przeszedł nie jako trener, a zawodnik. Nazywany podczas swojej kariery "Maradoną Karpat" sięgnął m.in. dwukrotnie po Superpuchar Europy ze Steauą Bukareszt i Galatasaray Stambuł. Z turecką ekipą wygrał też w 2000 roku Puchar UEFA.

Pochodzący z okolic Konstancy piłkarz był też jednym z najważniejszych graczy rumuńskiej ekipy narodowej, w jej najlepszym okresie w historii, kiedy z dużą regularnością występowała w dużych turniejach piłkarskich. Hagi wziął udział w trzech mistrzostwach świata i trzech mistrzostwach Europy.

Wraz z Adrianem Mutu przewodzi klasyfikacji najskuteczniejszych piłkarzy w historii reprezentacji Rumunii; zdobyli po 35 bramek.

Nazwisko Hagiego jako możliwego następcy Lucescu pojawiało już od kilku tygodni w rumuńskich mediach. Na podstawie „przecieków” z federacji bukareszteński ośrodek badawczy Inscop przeprowadził sondaż, w którym 71 proc. kibiców uznało Hagiego za odpowiedniego trenera dla rumuńskiej kadry.

Media w Rumunii uważają, że wprawdzie Hagi miał dużą grupę konkurentów, ale po śmierci selekcjonera Lucescu był de facto głównym pretendentem do objęcia reprezentacji.

Bukareszteńska "Gazeta Sporturilor" oraz telewizja Digi Sport twierdzą, że głównym rywalem Hagiego do objęcia schedy po Mircei Lucescu był Edward "Edi" Iordanescu, były trener warszawskiej Legii.

Stołeczny dziennik sportowy zauważa, że w rumuńskiej kadrze przeważają dziś zawodnicy, których prowadził Iordanescu przed objęciem sterów Legii. Trener ten był już bowiem selekcjonerem w latach 2020-22.

Zgodnie z terminarzem Rumuńskiej Federacji Piłkarskiej Hagi zadebiutuje na ławce trenerskiej w towarzyskim meczu z Gruzją 2 czerwca. Cztery dni później jego podopieczni zmierzą się w Bukareszcie z Walią. Rumuni nie wezmą udziału w MŚ, gdyż pod wodzą 80-letniego Lucescu przegrali w marcu baraż o tegoroczny mundial z Turcją 0:1.

Natomiast jesienią zespół Rumunii zmierzy się z Polską w rywalizacji grupy B4 Ligi Narodów, gdzie zagrają też Szwecja oraz Bośnia i Hercegowina. Pierwsze starcie biało-czerwonych z Rumunami zaplanowano na 2 października.