Alcaraz zabrał głos na temat kontuzji. Znamienne słowa o występie w Roland Garros

Okres gry na nawierzchni ziemnej nie układa się po myśli Carlosa Alcaraza. Co prawda, w Monte Carlo dotarł do finału, jednak uległ w nim Włochowi Jannikowi Sinnerowi i stracił na jego rzecz pozycję lidera rankingu ATP.

Potem Hiszpan przystąpił do zmagań w Barcelonie. W pierwszej rundzie pokonał Fina Otto Virtanena, lecz zrezygnował z dalszej gry. Powodem była kontuzja przedramienia. Jak się okazało, uraz Alcaraza jest poważniejszy. Niespełna 23-letni tenisista był zmuszony wycofać się również z prestiżowych zawodów rangi ATP Masters 1000 w Madrycie.



Kibice martwią się, czy Hiszpan zdąży wydobrzeć do rozpoczęcia French Open. Głos w tej sprawie postanowił zabrać sam zainteresowany.



- Mam przed sobą bardzo długą karierę, wiele lat gry, i forsowanie organizmu z myślą o tym, by zagrać w Roland Garros, może mi poważnie zaszkodzić w przyszłości - powiedział tenisista podczas konferencji prasowej plebiscytu Laureus.



W tym roku French Open rozpocznie się 18 maja i potrwa do 7 czerwca.