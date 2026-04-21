AMW Arka lepsza od WKS Śląsk

Wrocławianie zdecydowanie lepiej weszli w to spotkanie - po rzutach wolnych Jakuba Nizioła było już 0:6. Straty powoli odrabiali jednak m. in. Kresimir Ljubicić oraz Jarosław Zyskowski. Teraz sytuacja była wyrównana, zmieniała się właściwie co akcję. Dopiero po kolejnych zagraniach Zyskowskiego różnica wzrosła do sześciu punktów. To nie był koniec, bo Luke Barrett powiększał ją do nawet 11 punktów. Po 10 minutach było 32:21. W drugiej kwarcie następne rzuty z dystansu Zyskowskiego oznaczały nawet 17 punktów przewagi. Rywalizację starali się nawiązać chociażby Jakub Urbaniak oraz Kadre Gray. Po trójce Kanadyjczyka Wrocławianie przegrywali już tylko 10 punktami. Issuf Sanon zmniejszał różnicę jeszcze bardziej! Ostatecznie jednak dzięki akcjom Michaela Okauru pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 53:42.

Stefan Djordjević po przerwie zmniejszał straty zespołu trenera Ainarsa Bagatskisa do zaledwie pięciu punktów. Adam Hrycaniuk wraz z Michaelem Okauru nie chcieli pozwolić jednak na nic więcej. Po kolejnych rzutach Luke’a Barretta i Jarosława Zyskowskiego przewaga Gdynian znowu wynosiła 14 punktów. Sytuację gości poprawiał jeszcze Issuf Sanon. Po 30 minutach było 76:65. Okauru wraz z Tubutisem na początku czwartej kwarty utrzymywali prowadzenie ekipy trenera Mantasa Cesnauskisa. Do ataku włączył się też Kamil Łączyński, przez co różnica wzrosła do 16 punktów. Tego już Wrocławianie nie byli w stanie odrobić. “Setkę” przekroczył Okauru, a AMW Arka wygrała ostatecznie 101:87.

Najlepszym strzelcem gospodarzy był Jarosław Zyskowski z 25 punktami. Stefan Djordjević zdobył dla gości 20 punktów i 4 zbiórki.

AMW Arka Gdynia - Śląsk Wrocław 101:87 (32:21, 21:21, 23:23, 25:22)

AMW Arka Gdynia: Jarosław Zyskowski 25, Mike Okauru 22, Kresimir Ljubicić 12, Kamil Łączyński 11, Luke Barrett 11, Adam Hrycaniuk 10, Milan Barbitch 6, Einaras Tubutis 4, Jakub Garbacz 0.

Śląsk Wrocław: Stefan Djordjević 20, Kadre Gray 18, Jakub Urbaniak 16, Jakub Nizioł 10, Iussuf Sanon 7, Reigarvius Williams 6, Błażej Kulikowski 3, Tymoteusz Sternicki 3, Ajdin Penava 2, Błażej Czerniewicz 2, Kyrell Luc 0.

