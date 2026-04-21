ATP w Madrycie: Hubert Hurkacz - Jaime Faria. Transmisja TV i stream online

Hubert Hurkacz przełamał ostatnio fatalną serię siedmiu porażek z rzędu. Podczas turnieju w Monte Carlo wygrał dwa mecze - z Luciano Darderim oraz Fabianem Marozsanem. Polak przegrał dopiero w trzeciej rundzie z Valentinem Vacherotem.

Teraz Hurkacz rozpocznie zmagania w Madrycie. Jego pierwszym rywalem będzie Jaime Faria, z którym nigdy wcześniej się nie mierzył.

Portugalczyk udanie przebrnął przez kwalifikacje do tego wydarzenia. Najpierw niespodziewanie pokonał Quentina Halysa 6:7 (9), 6:3, 6:4, a we wtorkowym starciu z Llyodem Harrisem, przy stanie 4:6, 6:3, rywal postanowił skreczować.

Hurkacz - Faria. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Mecz Hurkacz - Faria odbędzie się w środę 22 kwietnia. Będzie to czwarte spotkanie od godz. 11. Tym samym Hurkacz powinien wyjść na kort ok. 17.

Wcześniej zostaną rozegrane spotkania: Zizou Bergs - Marin Cilic, Alexandra Eala - Anastasija Pawluczenkowa oraz Talia Gibson - Emiliana Arango. Transmisja meczu Polaka w Polsacie Sport 2 i Polsat Sport Premium 1 oraz w internecie na platformie Polsat Box Go.